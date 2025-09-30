Bitget Mencabar Bursa Utama dengan Model Universal Exchange, Laporan daripada Animoca Brands Menyorot Perkembangan Penting

Victoria, Seychelles, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah diketengahkan dalam laporan baharu oleh Animoca Brands bertajuk "Fasa Seterusnya Bursa: Menuju ke Arus Perdana", yang mengkaji cara platform pertukaran akan berkembang menjadi pintu utama kepada ekonomi on-chain. Laporan tersebut menonjolkan konsep UEX oleh Bitget sebagai contoh utama cara platform berpusat sedang berkembang melangkaui perdagangan kripto kepada aset bertoken dan integrasi kewangan dunia sebenar.

Bursa berpusat telah memainkan peranan penting dalam penerimaan kripto, berkembang daripada naik taraf OTC yang ringkas kepada platform kewangan berlapis yang lebih canggih. Laporan bersama tersebut menyatakan bahawa walaupun platform berpusat masih menguasai sebahagian besar kecairan pasaran, fasa seterusnya dalam penerimaan akan bergantung kepada keupayaan bursa untuk melangkaui perdagangan dan menjadi pintu masuk bersepadu bagi pembayaran, DeFi dan aset b. Ia menyerlahkan kedudukan Bitget dalam peralihan ini, sambil menekankan keupayaan UEX dalam membentuk semula penyertaan dalam pasaran runcit dan institusi.

Strategi UEX Bitget sudah pun terbukti melalui inovasi produknya, yang selari dengan dapatan laporan tersebut dan menunjukkan permintaan yang semakin meningkat terhadap model hibrid. Ciri-ciri seperti dagangan berkuasa AI melalui GetAgent, integrasi Onchain untuk akses awal kepada token serta niaga hadapan saham, mengukuhkan kesimpulan laporan bahawa bursa yang akan terus maju ialah yang mampu menghubungkan perdagangan, pelaburan dan kegunaan dunia sebenar secara lancar dalam satu platform.

"Visi kami jelas, bursa tidak lagi boleh berfungsi hanya sebagai tempat perdagangan. Ia mesti menjadi jambatan yang membolehkan pengguna bergerak dengan mudah tetapi berkuasa antara dunia berpusat dan terdesentralisasi," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. "Model UEX mewakili masa depan ini dan laporan ini mengukuhkan keyakinan kami bahawa ia adalah haluan yang tepat."

Animoca Brands menekankan kepentingan evolusi ini. "Laporan tersebut menunjukkan bagaimana bursa seperti Bitget sedang berkembang daripada hab kecairan kepada pintu masuk budaya dan kewangan bagi keseluruhan ekosistem," kata Ming Ruan, Ketua Penyelidikan dan Data di Animoca Brands. "Ia merupakan satu peralihan yang menyatukan permainan, pembayaran, identiti dan aset bertoken, sambil membentuk dunia onchain yang mudah diakses dan boleh diskalakan."

Menurut laporan itu, bursa yang paling berpotensi untuk menerajui pasaran adalah yang mampu meraih kepercayaan institusi, sambil mengekalkan momentum penerimaan pengguna runcit melalui aktivasi budaya yang relevan dan pengalaman pengguna yang dipermudahkan. Langkah Bitget ke arah UEX selari dengan hala tuju ini, memperkukuh kerjasama dan inovasi ke tahap yang lebih tinggi, sekali gus menetapkan penanda aras baharu bagi peranan bursa sebagai pintu masuk sejagat yang sebenar.

Untuk mendapatkan laporan penuh, sila layari di sini .

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin , harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™ , salah satu kejohanan sukan paling mendebarkan di dunia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/293bfd1b-437e-43e2-a78e-efc1813c418d