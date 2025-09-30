Bitget desafia grandes corretoras com o seu modelo de corretora universal, destaca relatório da Animoca Brands

Victoria, Seychelles, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior corretora universal (UEX) do mundo, foi destacada em um novo relatório da Animoca Brands, “A próxima fase das corretoras: aceitação geral e popularização”, que examina como as corretoras evoluirão para as principais portas de entrada para a economia on-chain. O relatório destaca o conceito UEX da Bitget como um exemplo importante de como plataformas centralizadas estão se expandindo além do trading de criptomoedas para ativos tokenizados e integração financeira do mundo real.

As corretoras centralizadas já desempenharam um papel fundamental na adoção de criptomoedas, evoluindo de simples atualizações OTC para plataformas financeiras multicamadas. O relatório conjunto observa que, embora os locais centralizados ainda sejam responsáveis pela maior parte da liquidez, a próxima fase de adoção dependerá da capacidade das corretoras de ir além do trading e se tornarem gateways integrados para pagamentos, DeFi e ativos tokenizados. Ele destaca o posicionamento da Bitget nessa mudança, enfatizando como a UEX pode remodelar a participação nos mercados de varejo e institucionais.

A estratégia UEX da Bitget já é evidente em suas inovações de produtos, que se alinham com as descobertas do relatório, revelando uma demanda crescente por modelos híbridos. Recursos como trading com tecnologia de IA utilizando o GetAgent, integração Onchain para acesso inicial a tokens e futuros de ações reverberam a conclusão do relatório de que as corretoras que prosperarão serão aquelas que conectarem perfeitamente trading, investimento e utilidade do mundo real em uma única plataforma.

“Nossa visão é clara: as corretoras não podem mais ser apenas locais de trading. Mais do que isso, elas devem servir como pontes, oferecendo aos usuários uma maneira simples, porém poderosa, de se mover entre mundos centralizados e descentralizados”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “O modelo UEX representa esse futuro, e este relatório reforça por que estamos confiantes de que este é o caminho certo.”

A Animoca Brands ressaltou a importância dessa evolução. “O relatório mostra como corretoras como a Bitget estão evoluindo de centros de liquidez para portais culturais e financeiros a serviço de todo o ecossistema”, declarou Ming Ruan, chefe de pesquisa e dados da Animoca Brands. “Trata-se de uma mudança que reúne jogos, pagamentos, identidade e ativos tokenizados, criando um mundo on-chain acessível e escalável.”

O relatório enfatiza que as corretoras mais bem posicionadas para liderar serão aquelas que construírem credibilidade com as instituições, ao mesmo tempo em que acompanham a adoção do varejo por meio de ativações culturalmente relevantes e experiências do usuário simplificadas. A mudança da Bitget para a estrutura UEX se alinha a essa trajetória, levando parcerias e inovações a um novo patamar e definindo o padrão de como as corretoras podem operar como verdadeiras portas de entrada universais.

Para acessar o relatório na íntegra, acesse aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está promovendo a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a parceira exclusiva de bolsa de criptomoedas do MotoGP™ , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

