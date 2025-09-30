Animoca Brands 报告重点关注： Bitget 凭借全景交易所模式挑战主流交易所

维多利亚，塞舌尔, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大全景交易所 (UEX) Bitget 在 Animoca Brands 的新报告《交易所演进的新阶段：走向主流》(Exchanges' Next Phase: Reaching the Mainstream) 中受到了重点关注。该报告探讨了交易所如何演变为链上经济的主要门户。 该报告强调称，Bitget 的 UEX 概念是中心化平台从加密货币交易扩展到代币化资产和现实世界金融整合的领先范例。

中心化交易所已经在推动加密货币普及方面发挥了关键作用，从场外交易 (OTC) 的简单升级形态逐步演化为多层次的金融平台。 该联合报告指出，虽然中心化交易所在流动性方面依旧占据主导地位，但其下一阶段的普及将取决于此类交易所能否突破单纯的交易功能，成为涵盖支付、去中心化金融 (DeFi) 以及代币化资产的一站式门户。 报告特别指出了 Bitget 在这一转变趋势中的定位，并着重提到 UEX 有望重塑零售和机构市场的参与模式。

Bitget 的 UEX 战略已体现在其产品创新中，这与报告的结论一致，表明了市场对混合模式的需求正日益增长。 基于 AI 的智能交易工具 GetAgent、用于早期代币访问的链上集成以及股票期货等功能，都印证了报告的结论，即能够在同一平台上无缝衔接交易、投资和现实应用的交易所才会在未来脱颖而出。

“我们的愿景十分明确，交易所不能再只是交易所。 交易所必须成为桥梁，为用户提供在中心化与去中心化之间轻松切换的便捷通道，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “UEX 模式代表了这一未来趋势，而这份报告进一步印证了我们所走的道路是正确的。”

Animoca Brands 也强调了这一演进的重要性。 “报告显示，像 Bitget 这样的交易所正在从流动性枢纽转变为整个行业生态的文化与金融门户”，Animoca Brands 研究与数据负责人 Ming Ruan 指出。 “这一转变融合了游戏、支付、身份识别和代币化资产，创造出一个既易于访问又可扩展的链上世界。”

报告还强调，最可能引领行业的交易所将是那些能够在与机构建立信任的同时，通过文化相关活动及简化用户体验持续推动零售普及的平台。 Bitget 推动的 UEX 模式转型正契合这一发展方向，将合作伙伴关系和创新提升到了新的高度，树立了交易所作为“全景门户”的典范。

如需查看完整报告，请访问 此处 。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问： 网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎而行，在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅 使用条款 。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/293bfd1b-437e-43e2-a78e-efc1813c418d