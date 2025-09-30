Bitget 以全景交易所模式挑戰主要交易所，在 Animoca Brands 發表的報告中成為焦點所在

維多利亞，塞舌爾, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX) Bitget ，在 Animoca Brands 發表的新報告《交易所的下一階段：邁向主流》(Exchanges' Next Phase: Reaching the Mainstream) 中獲得重點介紹，報告內容解構交易所將如何演變成為鏈上經濟的主要門戶。 報告強調 Bitget 的全景交易所概念，作為中心化平台從加密貨幣交易延伸至代幣化資產與現實世界金融整合的領先典範。

中心化交易所在加密貨幣普及過程中已發揮關鍵作用，從簡單的場外交易 (OTC) 升級發展成多層次金融平台。 聯合報告說明，雖然中心化平台目前仍主導大部分流動資金，但下一階段的應用普及將取決於交易所能否突破交易框架，轉型為整合支付、去中心化金融 (DeFi) 及代幣化資產的綜合門戶。 報告重點指出 Bitget 在此變革中的定位，強調全景交易所將如何重新塑造零售及機構市場的參與格局。

Bitget 的全景交易所策略已透過其產品創新彰顯成效，這與報告揭示的趨勢一致，顯現混合模式需求正不斷增長。 透過 GetAgent 實現的人工智能 (AI) 驅動交易、鏈上整合早期代幣存取，以及股票期貨等功能，與報告的結論互相呼應：未來蓬勃發展的交易所，將是能在同一平台無縫串聯交易、投資與現實世界應用的機構。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們的願景清晰明確，交易所不能再局限為交易場所， 而是必須發揮橋樑角色，讓用戶能夠簡單而強大地穿梭於中心化與去中心化領域之間。 全景交易所模式正正體現這個未來願景，而本報告也加強了我們的信念，確信此為正確方向。」

Animoca Brands 強調這場演變的重大意義。 Animoca Brands 研究與數據部門主管 Ming Ruan 指出：「報告闡明 Bitget 等交易所如何從流動性中心，演變為整個生態系統的文化與金融門戶。 這場變革匯聚博奕、支付、身份與代幣化資產，共同構建既方便存取又易於擴展的鏈上領域。」

報告強調，交易所必須獲得機構信任，並透過與文化相關的活化及簡約用戶體驗與零售採納趨勢同步前行，才最具潛力引領市場。 Bitget 推行全景交易所的決策符合此發展軌跡，把合作與創新推向新的水平，並為交易所發揮真正全景通道的角色奠定標準。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX)。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣 、 以太坊 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

