Die Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der Medienkonvergenz steht bevor: Dem internationalen Publikum werden praktische Erfolge präsentiert

ORDOS, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 12. bis 14. Oktober findet in Ordos (Autonome Region Innere Mongolei) die Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der Medienkonvergenz (Ordos Annual Conference on Media Convergence Development) statt.

Ziel der Konferenz ist es, praktische Erfahrungen und Erfolge im Bereich der Medienkonvergenz auszutauschen, aktuelle Herausforderungen zu analysieren und Strategien für die weitere Entwicklung aufzuzeigen.

Unter dem Motto „Systematische Reform der Mainstream-Medien im Zeitalter der digitalen Intelligenz” (Systematic Reform of Mainstream Media in the Digital Intelligence Era) kommen in der „gastfreundlichen Stadt” Ordos Vertreter aus Regierungsbehörden, Medienhäusern, Unternehmen, Branchenverbänden und Forschungseinrichtungen zusammen. Geleitet von der Philosophie „Inhalt + Technologie + Inspiration + Ästhetik” soll „Konvergenz” als Brücke dienen, um einen gemeinsamen Entwicklungsweg zu definieren, kulturelle Verantwortung zu übernehmen und Chancen in Zeiten des Wandels zu nutzen. Das Ziel besteht darin, die Integration von künstlicher Intelligenz und Medien im mobilen Internetzeitalter zu beschleunigen, die intelligente Transformation der Medienbranche voranzutreiben, den systematischen, intelligenten Reformprozess der Mainstream-Medien zu stärken, die konvergente Entwicklung nachhaltig zu fördern sowie Reichweite und Einfluss der Medien deutlich auszubauen.

Besucher der gastfreundlichen Stadt Ordos tauchen in eine lebendige Atmosphäre ein. Die Klänge des kürzlich gefeierten „Erntefestes der Bauern“ hallen noch über die Felder und Weiden der Stadt, während Ordos sich weiterhin als dynamisches Zentrum präsentiert. Große Industrieprojekte erreichen signifikante Fortschritte, und sowohl die Kultur- als auch die Tourismusbranche sind bestens auf die bevorstehende Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der Medienkonvergenz vorbereitet.

Wirtschaftlich setzt Ordos ebenfalls markante Akzente. Das Zhuozheng-Methanol-Essigsäure-Projekt mit einer Investitionssumme von 59 Milliarden Yuan (ca. 8,27 Milliarden US-Dollar) schreitet planmäßig voran. Das Baofeng-Kohle-zu-Olefine-Projekt, die weltweit größte Anlage dieser Art an einem einzigen Standort, hat bereits die Produktion aufgenommen. Das Longi-Projekt für hocheffiziente Photovoltaikmodule, das eine jährliche Kapazität von 5 GW erreicht, wurde nur 13 Monate nach Baubeginn fertiggestellt und läuft mittlerweile auf voller Auslastung. Zusätzlich hat das Demonstrationsprojekt „National Uranium No. 1“ der China National Nuclear Corporation (CNNC) erfolgreich seine erste Urancharge geliefert. Diese Großprojekte entfalten gemeinsam einen „Archipeleffekt“ und bilden das Fundament für Ordos' ambitioniertes Ziel, vier Weltklasse-Industrien zu etablieren.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erreichte Ordos ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 290,07 Milliarden Yuan (ca. 40,68 Milliarden US-Dollar). Bereinigt um Preisveränderungen entspricht dies einem Wachstum von 6,0 % im Vergleich zum Vorjahr – ein Wert, der über dem nationalen Durchschnitt von 5,3 % liegt.

Die Wertschöpfung der Primärindustrie in Ordos erreichte 1,82 Milliarden Yuan (ca. 255,3 Millionen US-Dollar), was einen Zuwachs von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Diese positive Entwicklung weist auf eine zunehmende Stabilität in den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht hin. Gleichzeitig trug der sekundäre Sektor mit 204,9 Milliarden Yuan (ca. 28,74 Milliarden US-Dollar) zum Bruttoinlandsprodukt bei, was einen Anstieg von 7,4 % darstellt und die anhaltende Dynamik der Industrie in der Region unterstreicht. Der tertiäre Sektor, der vor allem den Dienstleistungsbereich umfasst, erzielte eine Wertschöpfung von 83,34 Milliarden Yuan (ca. 11,69 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 3,4 % entspricht und die Widerstandsfähigkeit dieses Sektors hervorhebt.

Hinter diesen Zahlen stehen nicht nur Verbesserungen und Effizienzsteigerungen in einzelnen Sektoren, sondern auch eine klare Logik der strukturellen Optimierung und koordinierten Entwicklung.

Im Jahr 2025 startete Ordos 50 neue Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Billionen Yuan (ca. 185,71 Milliarden US-Dollar). Dieser umfassende Entwicklungsplan deckt zentrale Bereiche ab, darunter Energie, industrielle Modernisierung, Verkehr und Infrastruktur, Umweltschutz, Kulturtourismus sowie die Verbesserung der Lebensqualität und Stadterneuerung. Der so genannte „Ordos-Weg“ ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Transformation und Modernisierung der Stadt.

Die Stadt nutzt die „Initiative zur Planung von Großprojekten“ als strategischen Rahmen, um ihre industrielle Struktur kontinuierlich zu verfeinern. Dieser Ansatz ermöglicht es Ordos, klare Zielsetzungen zu formulieren und konsequent umzusetzen. Gleichzeitig bleibt die Stadt flexibel genug, um auf veränderte Bedingungen zu reagieren, innovative Lösungsansätze zu entwickeln und Chancen zu ergreifen. Während Ordos seine traditionellen Schlüsselbranchen stärkt, setzt die Stadt auch auf die Entwicklung charakteristischer Industrien, fördert strategische Zukunftsfelder und setzt auf neue Wachstumsbranchen. Zudem werden ökologische, grundlegende und soziale Projekte koordiniert vorangetrieben, um ein modernes Industriesystem zu schaffen. Dieses System zeichnet sich durch Diversifizierung, mehrstufige Unterstützung und eine integrierte, kettenbasierte Entwicklung aus, die fragmentierte Wachstumsmuster vermeiden soll.

Bis Juli 2025 wurden bei 428 Großprojekten in der gesamten Stadt Bau und Produktion fortgeführt. Die abgeschlossenen Investitionen summierten sich auf 95,62 Milliarden Yuan (ca. 13,66 Milliarden US-Dollar), was einer Abschlussquote von 53,3 % entspricht. Auf den Baustellen ist die Dynamik einer wachsenden Industriewirtschaft deutlich spürbar: Überall sind hoch aufragende Krananlagen zu sehen, in den Werkhallen herrscht reges Maschinenlärmen, und entlang der neu verbundenen Stromnetze zeigt sich die industrielle Entwicklung in vollem Gange. Diese Fortschritte werden durch stabile Investitionen, eine Erholung im Bereich der Sachanlagen und eine Belebung des Verbrauchermarktes unterstützt. Gleichzeitig steigen die Einkommen der Bevölkerung.

„Ordos, die ‚gastfreundliche Stadt‘, blickt voller Zuversicht auf ihren rasanten Fortschritt und heißt die Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der Medienkonvergenz willkommen!“

Quelle: Organizing Committee of the 2025 Ordos Annual Conference on Media Convergence Development