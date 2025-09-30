La Conférence annuelle 2025 sur le développement de la convergence des médias organisée à Ordos est sur le point de débuter : elle présentera au monde entier les réalisations concrètes en matière de convergence des médias

ORDOS, Chine, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 12 au 14 octobre, la Conférence annuelle 2025 d’Ordos sur le développement de la convergence des médias (2025 Ordos Annual Conference on Media Convergence Development) se tiendra à Ordos, dans la région autonome de Mongolie intérieure.

Cette conférence a pour objectif de mettre en commun les réalisations concrètes en matière de convergence des médias, d’analyser les défis rencontrés dans son développement et de proposer des stratégies pour la faire progresser davantage.

Placée sous le signe de la « Réforme systématique des médias traditionnels à l’ère de l’intelligence numérique » (Systematic Reform of Mainstream Media in the Digital Intelligence Era), la conférence réunira des représentants d’agences gouvernementales, d’organismes médiatiques, d’entreprises, d’associations de partenaires du secteur et d’instituts de recherche dans cette « ville chaleureuse » d’Ordos. Guidé par la philosophie « contenu + technologie + inspiration + esthétique », l’événement utilisera la « convergence » comme une passerelle pour parvenir à un consensus autour du développement, assumer courageusement des missions culturelles et saisir de nouvelles opportunités dans un contexte de changement. Il vise à accélérer l’intégration poussée de l’intelligence artificielle et des médias à l’ère de l’Internet mobile, à promouvoir la transformation intelligente du secteur des médias, à insuffler une forte dynamique à la réforme systématique de haute qualité des médias traditionnels, à apporter un soutien sans faille au développement convergent des médias et à réaliser de nouveaux progrès en termes de portée et d’influence des médias.

Les visiteurs de cette ville chaleureuse de Mongolie intérieure se retrouveront plongés dans une atmosphère bouillonnante : les échos joyeux de la « fête de la moisson des agriculteurs » résonnent encore dans les champs et les pâturages, des projets d’envergure génèrent des résultats prometteurs pour l’économie industrielle, et les secteurs de la culture et du tourisme sont fin prêts, attendant avec impatience la tenue de la Conférence annuelle 2025 d’Ordos sur le développement de la convergence des médias.

Les projets phares connaissent un essor considérable. Le projet Zhuozheng méthanol-acide acétique, dont l’investissement total s’élève à 59 milliards de yuans (environ 8,27 milliards de dollars), progresse de manière constante. Le projet Baofeng de conversion du charbon en oléfines, la plus grande usine au monde de ce type implantée sur un seul site, a démarré ses activités. Le projet de modules photovoltaïques à haut rendement de Longi, d’une capacité annuelle de 5 GW, a été achevé et a atteint sa pleine production en seulement 13 mois après le début des travaux. De plus, le projet de présentation « National Uranium No. 1 » mené par la société nucléaire nationale chinoise CNNC à Ordos a produit son premier volume d’uranium. Ces projets de premier ordre créent un « effet archipel », jetant ainsi des bases solides sur lesquelles Ordos peut s’appuyer pour atteindre son objectif ambitieux de développer quatre secteurs industriels de classe mondiale.

Au cours du premier semestre de cette année, Ordos a enregistré un produit intérieur brut (PIB) de 290,07 milliards de yuans (environ 40,68 milliards de dollars). Calculé à prix constants, cela représente une croissance annuelle de 6,0 %, supérieure au taux de croissance national moyen de 5,3 %.

Une analyse détaillée révèle une structure économique robuste : la valeur ajoutée du secteur primaire a atteint 1,82 milliard de yuans (environ 255,3 millions de dollars), soit une augmentation de 6,2 % par rapport à l’année précédente, témoignant d’une assise plus stable du développement agricole et pastoral ; la valeur ajoutée du secteur secondaire a atteint 204,9 milliards de yuans (environ 28,74 milliards de dollars), soit une augmentation de 7,4 % par rapport à l’année précédente, démontrant la dynamique soutenue du secteur industriel ; et la valeur ajoutée du secteur tertiaire s’est élevée à 83,34 milliards de yuans (environ 11,69 milliards de dollars), soit une augmentation de 3,4 % par rapport à l’année précédente, mettant en évidence la résilience du secteur des services.

Derrière cet ensemble de données se cachent non seulement les améliorations et les progrès en matière d’efficacité au sein des différents secteurs, mais aussi la logique sous-jacente de l’optimisation structurelle et du développement coordonné.

En 2025, Ordos a lancé 50 nouveaux projets majeurs, constituant un plan de développement intégral évalué à 1,3 billion de yuans (environ 185,71 milliards de dollars). Ces initiatives couvrent des secteurs clés tels que la modernisation énergétique et industrielle, les transports et les infrastructures, la conservation écologique, le tourisme culturel, ainsi que l’amélioration des conditions de vie de la population et la rénovation urbaine. Elles témoignent de l’approche holistique adoptée par la ville en matière de transformation et de réhabilitation, connue sous le nom de « trajectoire Ordos ».

En considérant cette « initiative majeure de planification de projets » comme un cadre stratégique, Ordos affine continuellement son organisation sur le plan industriel. Cette approche permet à la ville non seulement de fixer des objectifs clairs et de les atteindre avec constance, mais aussi de s’adapter de manière dynamique à l’évolution des circonstances, d’explorer des voies innovantes et de saisir les opportunités qui se présentent. La ville développe ses secteurs d’activité traditionnels privilégiés, renforce ses secteurs spécialisés, promeut ses secteurs émergents stratégiques et cultive ses secteurs tournés vers l’avenir. Parallèlement, elle fait évoluer de manière concertée des projets écologiques, fondamentaux et sociaux, favorisant ainsi l’évolution itérative d’un système industriel moderne caractérisé par un développement diversifié et un soutien à plusieurs niveaux, remplaçant les modèles de croissance fragmentés par un modèle de développement intégré, reposant sur une chaîne.

En juillet, 428 projets majeurs à travers la ville connaissaient une reprise de leur construction et de leur production, avec des investissements réalisés atteignant 95,62 milliards de yuans (environ 13,66 milliards de dollars), soit un taux de réalisation des investissements de 53,3 %. Sur les chantiers de construction délimités par des grues imposantes, dans les ateliers où résonnent les machines et à travers les réseaux électriques interconnectés, on peut clairement percevoir la dynamique soutenue d’une économie industrielle stable et en pleine croissance, la reprise régulière des investissements en immobilisations, le regain de dynamisme du marché de la consommation et l’augmentation permanente des revenus de la population.

« Ordos, la « ville chaleureuse », est prête, débordant de confiance quant à sa progression rapide, à accueillir sa Conférence annuelle 2025 sur le développement de la convergence des médias ! »

Source : Organizing Committee of the 2025 Ordos Annual Conference on Media Convergence Development