Le groupe Cultural Assets, avec le soutien financier du Fonds saoudien pour le développement culturel, lance un fonds d’investissement de 850 millions de riyals dédié au secteur culturel

Riyad, Royaume d’Arabie saoudite, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Cultural Assets a annoncé, lors de la Conférence sur les investissements culturels 2025, le lancement d’un fonds d’investissement privé à capital fixe dédié aux investissements culturels, pour une valeur totale de 850 millions de riyals, dont 200 millions de financement apportés par le Fonds de développement culturel (CDF).

Le fonds investira dans différents domaines, notamment les arts visuels, la mode et le commerce culturel, la conception de contenus numériques immersifs, ainsi que les médias interactifs et la production, sans oublier les nouvelles technologies. Il vise à contribuer au développement durable du secteur culturel, à soutenir les entreprises locales dans leur développement à l’international et à favoriser l’implantation locale de la propriété intellectuelle et des technologies de pointe en attirant et en intégrant des entreprises internationales de premier plan.

En suivant des normes internationales de gestion et de diversification des investissements, le fonds cherche à rendre le secteur culturel du Royaume plus attractif et à renforcer sa contribution à l’économie nationale. Ce lancement marque une étape importante dans le développement de l’investissement privé et dans la création de nouvelles opportunités économiques dans le domaine culturel.

Notes aux rédacteurs :

À propos de la Conférence sur les investissements culturels

La Conférence sur les investissements culturels est une plateforme de référence qui met en avant la culture en tant que pilier de l'identité nationale et en tant qu'opportunité d'investissement intéressante. Cet événement annuel de deux jours place la culture au cœur du moteur économique durable en soutenant l'innovation, en encourageant l'esprit d'entreprise, tout en servant de point de rencontre pour l'échange d'expertise, l'exploration d'outils de financement innovants et la création de partenariats internationaux qui favorisent les investissements culturels durables et la croissance des industries créatives.

À propos du ministère de la Culture d’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite possède une profonde histoire dans les domaines des arts et de la culture. Le ministère de la Culture développe l’économie culturelle du pays et enrichit la vie quotidienne des citoyens, résidents et visiteurs.

Supervisant 11 commissions sectorielles, le ministère s’engage à soutenir et préserver une culture dynamique, fidèle à son passé et tournée vers l’avenir en valorisant le patrimoine et en libérant de nouvelles formes d’expression inspirantes pour tous.

Suivez le ministère de la Culture sur les réseaux sociaux :

X @ MOCSaudi (arabe) | @ MOCSaudi_En (anglais) | Instagram @ mocsaudi

À propos du Fonds de développement culturel :

Créé en 2021, le Fonds de développement culturel (FDC) a pour mission d’enrichir le paysage culturel de l’Arabie saoudite. Rattaché au Fonds national de développement, il vise à développer un secteur culturel autonome et durable. En soutenant les projets et activités culturels, en accompagnant les acteurs du secteur et en facilitant les investissements, le FDC contribue à renforcer la rentabilité du secteur culturel, conformément à la stratégie nationale pour la culture et à la Vision 2030.

À propos du groupe Cultural Assets :

Le groupe Cultural Assets est le plus grand groupe privé dédié aux industries culturelles et créatives en Arabie saoudite. Il contribue à construire l’avenir culturel du Royaume à travers des investissements stratégiques, l’innovation et le développement de l’écosystème culturel. En tant qu’acteur de référence, le groupe construit et gère un portefeuille d’entreprises culturelles et de biens intellectuels couvrant l’ensemble des secteurs culturels et créatifs.

À travers ses filiales et initiatives, le groupe allie créativité et capital afin de soutenir une croissance culturelle durable et de contribuer aux objectifs de la Vision 2030. Sa mission est de valoriser économiquement les industries culturelles et créatives et de laisser un héritage durable en concevant des programmes et filiales pérennes.