沙特文化发展基金注资，文化资产集团推出8.5亿里亚尔文化领域专项投资基金

沙特阿拉伯利雅得, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特文化资产集团 Cultural Assets Group）今日在2025文化投资大会上宣布推出一支专注于沙特文化领域的封闭式私募投资基金，总规模达8.5亿沙特里亚尔，其中包括来自文化发展基金（CDF）的2亿里亚尔融资支持。

该基金将投资于多个文化创意领域，包括视觉艺术、时尚、文化零售、数字内容体验设计、互动媒体与制作，以及新兴技术。通过这一举措，基金旨在推动沙特创意文化经济的可持续发展，支持本土企业拓展国际市场，同时通过吸引与收购国际领先企业，实现知识产权与先进技术的本地化。

通过采用国际资产管理与投资组合多元化标准，该基金旨在进一步提升沙特文化产业的投资吸引力，并强化其对国民经济的贡献。此次基金的设立，标志着沙特在扩大文化领域民间私人投资、开拓新经济机遇方面迈出重要一步。

关于文化投资大会

文化投资大会作为是一个极具影响力的平台，致力于强调彰显文化既是作为国家认同的基石支柱，也是与前景广阔的投资机遇的双重价值。这场为期两天的年度盛会通过支持创新、培育创业精神，将文化定位为可持续的经济引擎。大会旨在促进专业知识交流、探索创新融资工具、建立推动可持续文化投资与创意产业发展的国际合作伙伴关系，从而推动可持续文化投资与创意产业的蓬勃发展。

关于沙特阿拉伯文化部

沙特阿拉伯拥有悠久的艺术与文化历史。沙特文化部致力于发展沙特的文化经济，并丰富公民、居民及游客的日常生活。

文化部下设11个专业委员会，旨在支持和保护其充满活力的文化生态，既尊重历史传承，又着眼未来，激发新颖且鼓舞人心的表达方式。

