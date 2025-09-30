KPJ Healthcare Bermitra dengan NetSfere untuk Meningkatkan Komunikasi Aman di 30 Rumah Sakit

KUALA LUMPUR, Malaysia, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- KPJ Healthcare Berhad (“KPJ Healthcare”), penyedia layanan kesehatan swasta terbesar di Malaysia, telah menjalin kemitraan strategis dengan NetSfere , penyedia global untuk perpesanan perusahaan yang aman dan solusi kolaborasi, untuk meluncurkan platform komunikasi terenkripsi di seluruh jaringan 30 rumah sakit di seluruh negeri.

Melalui kemitraan ini, NetSfere akan menyediakan kepada KPJ Healthcare platform komunikasi yang aman, patuh, dan dikelola secara terpusat untuk melindungi informasi sensitif seraya memungkinkan kolaborasi tanpa hambatan di antara para tenaga profesional layanan kesehatan. Platform ini menyediakan enkripsi menyeluruh, panggilan suara dan video, berbagi file aman, dan kendali administrasi TI tingkat lanjut untuk mendukung kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia (“PDPA”) dan standar industri layanan kesehatan.

Dihosting di Amazon Web Services (“AWS”) di Malaysia, NetSfere memastikan kedaulatan data seraya menyediakan peringatan krisis secara waktu nyata, tata kelola TI terpusat, dan kemampuan untuk diaudit sepenuhnya. Platform ini mencakup Net-C, asisten AI yang memungkinkan dokter dan staf rumah sakit untuk mengakses alur kerja dan informasi secara waktu nyata dan aman, sehingga meningkatkan produktivitas dan meningkatkan dampak pada pasien. Semua data disimpan dengan aman di Malaysia, mendukung kepatuhan terhadap standar Malaysian Society for Quality in Health (“MSQH”) dan Joint Commission International (“JCI”).

Solusi ini pertama kali diperkenalkan di Rumah Sakit Spesialis KPJ Pasir Gudang pada Maret 2024, diikuti oleh Rumah Sakit Spesialis Johor dan Rumah Sakit Spesialis Ampang Puteri. Penerapan awal di rumah sakit tersebut telah menunjukkan penerimaan yang kuat dan peningkatan yang kentara dalam komunikasi klinis yang aman. NetSfere akan terus melebarkan sayap ke seluruh Grup, mendukung dokter, perawat, tim klinik, dan manajemen rumah sakit dalam menyediakan perawatan secara lebih efisien dan aman.

Chin Keat Chyuan, Presiden dan Direktur Pelaksana KPJ Healthcare mengatakan, “Kemitraan dengan NetSfere ini memperkuat cara karyawan kami terhubung dan bekerja sama, sekaligus melindungi kepercayaan pasien kepada kami. Ini memberi tim kami platform aman untuk berkomunikasi dan berkolaborasi sekaligus memastikan standar privasi data tertinggi. Dengan memperkuat kapabilitas ini di seluruh jaringan kami, kami membangun fondasi digital yang akan memungkinkan perawatan yang lebih aman dan lebih cerdas seiring kami memajukan KPJ Health System.”

“Kami sangat senang dapat menghadirkan NetSfere ke seluruh 30 rumah sakit KPJ untuk memberi pasien dan staf ketenangan bahwa mereka terlindungi,” ujar Anurag Lal, Direktur Utama dan Presiden NetSfere. “Platform kami dibuat untuk melampaui tolok ukur internasional untuk keamanan, kepatuhan, dan keunggulan komunikasi. Dalam lingkungan layanan kesehatan saat ini, tata kelola TI yang protektif bukan hanya pilihan teknologi, ini adalah keharusan klinis.”

Kemitraan ini menekankan komitmen KPJ Healthcare untuk memajukan inovasi di bawah KPJ Health System, yang mengintegrasikan klinis, pendidikan, dan penelitian untuk memberikan nilai dan dampak lebih baik bagi pasien sekaligus meningkatkan lanskap layanan kesehatan swasta di Malaysia.

Untuk mengajukan pertanyaan media, silakan hubungi:

KPJ Healthcare

Cik Chi, Komunikasi Strategis Grup – maizatulazni@kpjhealth.com.my





NetSfere

Erica Torres, Uproar oleh Moburst untuk NetSfere – erica.torres@moburst.com





Tentang KPJ Healthcare Berhad

KPJ Healthcare Berhad mengoperasikan jaringan 30 rumah sakit di seluruh Malaysia, didukung oleh empat Pusat Perawatan Rawat Jalan di Kuala Lumpur, Pahang, Perak, dan Selangor. Dengan lebih dari 1.647 konsultan medis, KPJ Healthcare menyediakan perawatan berkualitas kepada lebih dari 3,3 juta pasien setiap tahun. Sembilan belas rumah sakit KPJ diakreditasi oleh Malaysian Society for Quality in Health (MSQH), dan empat rumah sakit mendapat akreditasi dari Joint Commission International (JCI), yang mencerminkan komitmennya terhadap standar layanan kesehatan kelas dunia.

Sebagai penyedia layanan kesehatan swasta pertama di Malaysia yang menerapkan Academic Health System (AHS), KPJ Health System mengintegrasikan perawatan klinis, pendidikan, dan penelitian untuk mendorong kemajuan medis, meningkatkan dampak pelayanan pada pasien, dan mengembangkan budaya inovasi berkelanjutan.

Di luar pelayanan rumah sakit, KPJ Healthcare mengoperasikan delapan klinik Klinik Waqaf An-Nur (KWAN), delapan pusat dialisis, dan sembilan klinik keliling di seluruh negeri. Salah satu klinik KWAN telah menerima akreditasi MSQH, yang semakin memperkuat misinya untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses dan berkualitas tinggi bagi masyarakat yang kurang terlayani.

Pada bidang pendidikan, KPJ Healthcare University (“KPJU”) yang berada di Negeri Sembilan menyediakan lebih dari 40 program dari jenjang Foundation hingga PhD. Ini telah membantu strategi perluasan jaringan rumah sakit KPJ dengan memastikan KPJ Healthcare memiliki kumpulan talenta berpengalaman dan terlatih baik yang siap terjun.

KPJ Healthcare telah menjadi anggota dari Bursa Malaysia FTSE4Good Index sejak 2016.

Tentang NetSfere

NetSfere adalah platform komunikasi generasi berikutnya yang aman untuk tingkat perusahaan, yang menghadirkan alat pengiriman pesan tahan kuantum yang berteknologi AI untuk melindungi komunikasi penting di era ancaman siber yang terus berkembang. Produk dari Infinite Convergence Solutions, Inc., layanan global NetSfere berbasis cloud menyediakan pengiriman pesan terenkripsi menyeluruh, kolaborasi secara real time, fitur keamanan yang berbasis kepatuhan, kontrol berbasis lokasi, serta pengawasan dan kontrol administratif IT yang komprehensif. Platform ini didukung oleh kemitraan strategis dengan Deutsche Telekom GmbH, salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di dunia, dan NTT Ltd., penyedia layanan TIK global, yang memungkinkan organisasi di seluruh dunia untuk menerapkan solusi komunikasi yang aman, taat peraturan, dan berbasis AI. Teknologi NetSfere yang memanfaatkan kemampuan lama Infinite Convergence dalam menghadirkan solusi mobilitas tingkat operator kini mendukung lebih dari 500 juta pelanggan serta memproses lebih dari satu triliun pesan setiap tahunnya. Platform ini sepenuhnya patuh pada standar regulasi global, termasuk GDPR, FedRAMP, HIPAA, SOC2, Sarbanes-Oxley, ISO 27001, dan banyak lagi, memastikan perusahaan memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan tertinggi. Infinite Convergence Solutions memiliki kantor yang tersebar di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, dan Singapura. Pelajari lebih lanjut di www.netsfere.com.