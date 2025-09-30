ZenaTech desarrolla una plataforma propia de hardware de computación cuántica para proyectos de defensa, infraestructura y flotas de drones

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software como servicio (SaaS) empresarial y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que está desarrollando una plataforma propia de hardware de computación cuántica para potenciar los drones con inteligencia artificial (IA) de ZenaDrone en aplicaciones de datos masivos en tiempo real y predicciones. La plataforma se aplicará a proyectos de defensa y a diversos sectores comerciales. Diseñada con una capacidad inicial de hasta cinco qubits, el prototipo servirá como base para futuras aplicaciones y como banco de pruebas para el desarrollo y ampliación de futuros sistemas que se integren directamente con los drones con IA avanzados de la empresa.

La computación cuántica tiene el potencial de transformar la defensa al procesar rápidamente volúmenes masivos de datos de sensores y vigilancia. Desde la detección de amenazas hasta la planificación de misiones, los sistemas de drones potenciados con computación cuántica pueden ofrecer información e inteligencia a velocidades que los sistemas informáticos clásicos no pueden igualar. ZenaTech está aplicando esta capacidad a sus plataformas de drones actualmente en desarrollo para apoyar al Departamento de Guerra y a los países socios de la OTAN con inteligencia más rápida, mejor conciencia situacional y mayor preparación de misión para aplicaciones de inspección, vigilancia y reconocimiento.

"En aplicaciones tanto comerciales como de defensa, los clientes esperan cada vez más que los drones y las flotas impulsados por IA ofrezcan velocidad, precisión e información predictiva sin precedentes a partir de conjuntos de datos masivos. La computación cuántica será el catalizador que eleve esas capacidades a un estándar completamente nuevo", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Al desarrollar nuestro propio hardware de computación cuántica patentado, reducimos la dependencia de proveedores externos y obtenemos una mayor autonomía sobre nuestro plan de acción de innovación. Lo más importante es que esta medida estratégica nos posiciona para crear valor duradero a largo plazo y para ser líderes en la carrera global por dar forma al futuro de las tecnologías de defensa e infraestructura crítica".

Al introducir la computación cuántica en estas y otras aplicaciones comerciales basadas en drones para inspección de infraestructura, mantenimiento de energía y servicios públicos, y casos de uso de levantamientos topográficos, la empresa espera habilitar mayor velocidad del proyecto, precisión y capacidades de modelado más avanzadas, ofreciendo beneficios medibles al desarrollo de infraestructura para clientes de todo el mundo.

Además de defensa e infraestructura, ZenaTech está avanzando dos iniciativas de I+D cuántica dedicadas: Sky Traffic and Clear Skies. Estos proyectos exploran cómo la computación cuántica y las flotas de drones pueden optimizar el pronóstico del tiempo, el monitoreo ambiental y la gestión del tráfico, áreas críticas que requieren precisión predictiva y modelado en tiempo real más allá de los límites de la computación convencional.

La computación cuántica es un campo emergente de la ciencia informática innovadora que aprovecha las cualidades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas que excedan la capacidad incluso de los computadores clásicos más potentes de hoy, para procesar problemas matemáticos y datos extremadamente complejos a velocidades órdenes de magnitud más rápidas. Las computadoras cuánticas pueden analizar datos vastos y complejos de manera mucho más rápida y precisa, mejorando las predicciones meteorológicas y optimizando la capacidad de pronosticar eventos extremos.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones tecnológicas especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales y gubernamentales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental, empresarial e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa, levantamiento topográfico y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una subsidiaria de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones para los sectores empresarial y gubernamental, capaces de integrar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado a soluciones multifuncionales de drones con inteligencia artificial (IA) para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.