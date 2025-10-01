Yunyang, la ville Géoparc mondiale située dans l’ouest de la Chine, allie nature et culture dans son développement

CHONGQING, Chine, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 9e formation internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO (The 9th International Training Course on UNESCO Global Geoparks), avec pour thème la gestion, les activités et le réseautage, se tiendra du 9 au 15 octobre au Géoparc mondial de l’UNESCO de Yunyang, situé dans la municipalité de Chongqing, dans l’ouest de la Chine.

Au cours de cette formation, les membres de l’UNESCO et les représentants des Géoparcs du monde entier se réuniront pour explorer et partager leur savoir sur le fonctionnement et la gestion des Géoparcs mondiaux.

Depuis 2016, cette formation annuelle se déroule dans huit Géoparcs chinois, Yanqing, Fangshan, la montagne Yimeng, Zhangye, l’ouest du Hunan et maintenant Yunyang, confirmant ainsi le rôle de la Chine dans le mouvement mondial des Géoparcs.

Yunyang est riche aussi bien en histoire de la Terre qu’en histoire humaine. Elle regroupe empreintes de dinosaures et numérisation à « œil composé » de pointe, et le temple Zhang Fei, vieux de 1 200 ans, fait face au tiankeng karstique de Longgang. Les 1 197 vestiges du parc et la culture Tujia mêlent géologie et tradition dans un paysage vivant.

Le site regroupe deux trésors de classe mondiale : un mur colossal de fossiles de dinosaures du Jurassique-Crétacé et le karst de Longgang, une doline typique. À eux deux, ils attirent scientifiques, randonneurs et amateurs de cuisine chinoise dans un refuge situé au bord d’un lac de haute gorge au centre des Trois Gorges.

En liant la protection des fossiles, l’écotourisme et le patrimoine ethnique, Yunyang offre des emplois verts, une culture redynamisée et une visibilité mondiale, et crée ainsi un modèle reproductible pour les Géoparcs durables partout dans le monde.

