Geotab versterkt wereldwijde aanwezigheid en oplossingen voor kleine tot middelgrote wagenparken met overname van de internationale commerciële activiteiten van Verizon Connect in Europa en Australië

AMSTERDAM, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, een wereldleider in verbonden transportoplossingen, kondigt vandaag aan dat het de commerciële activiteiten overneemt van Verizon Connects telematica in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Frankrijk, Portugal, Polen, Nederland en Duitsland. De strategische overname breidt de wereldwijde aanwezigheid van Geotab aanzienlijk uit en versterkt het marktaandeel, met name binnen het segment van kleine tot middelgrote wagenparken in cruciale internationale markten. De overname maakt geen deel uit van Verizon Connects product-, engineering- en andere niet-verkoopgerichte teams.

Dankzij de integratie van de commerciële activiteiten en expertise van Verizon Connect in Europa en Australië, versterkt Geotab zijn inzet om klanten wereldwijd maximale waarde en diepgaande data-inzichten te bieden. Deze stap vergroot het bereik van Geotab en biedt wagenparkbedrijven op maat gemaakte oplossingen, met toegang tot toonaangevende telematicatechnologie, AI-gedreven data-inzichten én lokale ondersteuning.

Geotab is enthousiast om meer dan vierhonderd getalenteerde medewerkers van Verizon Connect uit Australië en Europa te verwelkomen als onderdeel van de overname. Hun expertise en toewijding zullen een belangrijke rol spelen om Geotabs inzet voor innovatie te versnellen en robuuste, lokaal afgestemde oplossingen voor klanten te leveren. De integratie wordt geleid door Matthew Kassel, Senior Vice-President Strategic Acquisitions & Integration.

"Deze overname markeert een cruciaal moment voor Geotab en de verbonden transportindustrie", zegt Neil Cawse, oprichter en CEO van Geotab. "Door de medewerkers van Verizon Connect in Australië en Europa te verwelkomen in de Geotab-familie, breiden we ons bereik wereldwijd uit en versterken we de inzet van het bedrijf om te voldoen aan de diverse behoeften van verschillende wagenparken. We zijn enthousiast over de uitzonderlijke kansen die dit biedt voor klanten, vooral voor kleine tot middelgrote wagenparken, om hun efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid te vergroten."

De integratie van Verizon Connects commerciële activiteiten in Australië en Europa in Geotab gaat met onmiddellijke ingang van kracht. Klanten van Verizon Connect in Australië en Europa kunnen een soepele overgang verwachten en behouden toegang tot hun kwalitatieve telematicaproducten, die vanaf nu worden ondersteund door Geotabs uitgebreide wereldwijde infrastructuur en innovatieve mogelijkheden.

Over Geotab

Geotab is een wereldwijde leider in verbonden transport- en assetoplossingen, met hoofdkantoren in Oakville, Ontario en Atlanta, Georgia. Onze missie is om de wereld veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. Wij maken gebruik van geavanceerde data-analyse en AI om de prestaties en operaties van wagenparken te transformeren, kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Ondersteund door de beste datawetenschappers en ingenieurs, bedienen we meer dan 55.000 wereldwijde klanten en verwerken we dagelijks 100 miljard datapunten van meer dan 5 miljoen voertuigabonnementen. Geotab wordt vertrouwd door Fortune 500-organisaties, middelgrote wagenparken en de grootste wagenparken in de publieke sector ter wereld, waaronder de Amerikaanse federale overheid. We zetten ons in voor gegevensbeveiliging en privacy en beschikken over FIPS 140-3- en FedRAMP-autorisaties. Ons open platform, ecosysteem van uitstekende partners en Marketplace leveren honderden fleet-ready oplossingen van derden. Dit jaar vieren we 25 jaar innovatie. Lees meer op www.geotab.com/nl/ en volg ons op LinkedIn of neem een kijkje op Geotab News and Views .