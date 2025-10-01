Geotab stärkt globale Präsenz und Lösungen für kleine bis mittelständische Fuhrparks durch Akquisition des internationalen Vertriebsgeschäfts von Verizon Connect in Europa und Australien

AACHEN, Deutschland, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeuglösungen, hat heute die Akquisition des operativen Telematik-Geschäfts von Verizon Connect in Australien, dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien, Frankreich, Portugal, Polen, den Niederlanden und Deutschland bekannt gegeben.

Diese strategische Akquisition, die nicht die Produkt-, Engineering- und andere nicht-vertriebsorientierte Teams von Verizon Connect umfasst, stärkt Geotabs globale Präsenz und Marktposition erheblich – insbesondere im entscheidenden Segment der kleinen bis mittelständischen Fuhrparks in wichtigen internationalen Märkten.

Die Integration des europäischen und australischen Vertriebsgeschäfts und der Expertise von Verizon Connect unterstreicht das Bestreben von Geotab, Kunden weltweit einen erheblichen Mehrwert und umfassende datenbasierte Erkenntnisse zu liefern. Der Schritt vergrößert die Reichweite und den Umfang der maßgeschneiderten Lösungen von Geotab für Fuhrparkunternehmen und stellt sicher, dass sie Zugang zu branchenführender Telematiktechnologie, KI- und Dateneinblicken sowie lokalem Support vor Ort haben.

Geotab freut sich, im Rahmen der Akquisition über 400 talentierte Mitarbeitende von Verizon Connect aus ganz Australien und Europa willkommen zu heißen. Ihre Expertise und ihr Engagement werden entscheidend dazu beitragen, Geotabs Bestreben für Innovation und die Bereitstellung robuster, lokalisierter Lösungen für Kunden zu beschleunigen. Die Integration wird von Matthew Kassel, Senior Vice-President, Strategic Acquisitions and Integration, geleitet.

„Diese Akquisition markiert einen entscheidenden Moment für Geotab und die vernetzte Fahrzeugindustrie“, sagt Neil Cawse, Gründer, Präsident und CEO von Geotab. „Indem wir die Mitarbeitende von Verizon Connect in Australien und Europa in der Geotab-Familie willkommen heißen, erweitern wir unsere globale Reichweite und stärken das Engagement des Unternehmens, den vielfältigen Bedürfnissen von Fuhrparks jeder Größe gerecht zu werden. Wir freuen uns über die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die sich dadurch für Kunden ergeben, insbesondere für solche mit kleinen bis mittelständischen Fuhrparks, um mehr Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu erzielen.“

Geotab integriert das Vertriebsgeschäft von Verizon Connect in Australien und Europa mit sofortiger Wirkung. Kunden von Verizon Connect in Australien und Europa können einen nahtlosen Übergang und weiterhin Zugang zu hochwertigen Telematiklösungen erwarten, die nun durch die umfassende globale Infrastruktur und die Innovationsfähigkeit von Geotab unterstützt werden.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge, die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de und folgen Sie Geotab auf LinkedIn oder besuchen Sie den Blog .

