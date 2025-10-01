Geotab renforce sa présence mondiale et ses solutions pour les petites et moyennes flottes grâce à l'acquisition des activités commerciales internationales de Verizon Connect en Europe et en Australie

Paris, France, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab , numéro un mondial des solutions de transport et d’équipements connectés, annonce aujourd’hui l’acquisition des activités commerciales de l’entreprise de télématique Verizon Connect en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en France, au Portugal, en Pologne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Cette acquisition stratégique (qui n’inclut pas les équipes produit, ingénierie et autres fonctions non commerciales de Verizon Connect) permet à Geotab de renforcer son empreinte internationale et d’agrandir sa part de marché, notamment sur le marché prioritaire des flottes de petite et moyenne taille.

En intégrant les opérations commerciales et l’expertise de Verizon Connect en Australie et en Europe, Geotab réaffirme son engagement à apporter à ses clients, partout dans le monde, une valeur ajoutée inégalée et des analyses de données approfondies. Cette opération élargit les offres de Geotab auprès des flottes d’entreprises, en leur donnant accès à une technologie télématique de pointe, aux enseignements poussés de l'intelligence artificielle et de l’analyse de données, ainsi qu’à un accompagnement local.

Geotab se réjouit d’accueillir plus de 400 collaborateurs de Verizon Connect, répartis entre l’Australie et l'Europe, dans le cadre de cette acquisition. Leur expertise et leur engagement seront essentiels pour stimuler l’innovation et offrir aux clients des solutions robustes et adaptées aux attentes des différents marchés locaux. L’intégration sera supervisée par Matthew Kassel, Senior Vice-President, Strategic Acquisitions and Integration chez Geotab.

« Cette acquisition marque un tournant majeur pour Geotab et pour l’industrie du véhicule connecté », a déclaré Neil Cawse, fondateur, président et directeur général de Geotab. «L’intégration des équipes de Verizon Connect en Australie et en Europe renforce l’empreinte mondiale de Geotab et confirme notre volonté d’accompagner toutes les flottes, quelle que soit leur taille. Nous sommes ravis des opportunités uniques que cette évolution représente pour nos clients, en particulier ceux qui possèdent des flottes de petite et moyenne taille, qui pourront ainsi gagner en productivité, en sécurité et en durabilité..»

L’intégration des activités commerciales de Verizon Connect en Australie et en Europe au sein de l’écosystème Geotab est effective dès aujourd’hui. Les clients de Verizon Connect en Australie et en Europe peuvent compter sur une transition fluide et un accès continu à des solutions télématiques de haute qualité, désormais soutenues par l'infrastructure d'envergure mondiale et les capacités d'innovation de Geotab.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des solutions pour véhicules et équipements connectés pour l'efficacité et la gestion des flottes. Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et de l'IA pour optimiser les performances, la sécurité et la durabilité des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'efficacité. Grâce aux meilleurs ingénieurs et experts de la donnée, nous servons plus de 55 000 clients dans le monde, en traitant 100 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 5 millions de véhicules connectés. Des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Engagée en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, Geotab détient les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Sa plateforme ouverte, son écosystème de partenaires exceptionnels et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes à l'emploi pour les flottes. Cette année, Geotab célèbre 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr , suivez Geotab sur LinkedIn ou consultez notre blog .