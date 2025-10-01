SkiStar AB Bokslutskommuniké september 2024-augusti 2025

FLER GÄSTER BESÖKER FJÄLLEN – GYNNSAM KALENDER MED MÅNGA NYHETER INFÖR KOMMANDE VINTERSÄSONG

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet minskade med -113 MSEK till 226 MSEK (339), motsvarande -33 procent.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -310 MSEK (-279), vilket är en minskning med 31 MSEK, motsvarande -11 procent.

Rearesultat från exploateringsverksamheten ingick med 1 MSEK (76).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -149 MSEK (-234), en ökning med 85 MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,35 SEK (-3,49), en ökning med 4 procent.

Helåret

Nettoomsättningen för helåret minskade med -48 MSEK, -1 procent, till 4 631 MSEK (4 679).

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 785 MSEK (740), vilket är en ökning med 45 MSEK, motsvarande 6 procent.

Reavinster från exploateringsverksamheten ingick med 51 MSEK (67).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 108 MSEK (1 084), en ökning med 24 MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,05 SEK (6,04), en ökning med 17 procent.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 3,00 SEK (2,80) per aktie, motsvarande totalt 235 MSEK (219). Utdelningen utgör 43 procent (46) av koncernens vinst efter skatt.

Efterfrågan på fjällsemester är stabil inför vintersäsongen och bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter via SkiStars logiförmedling, uppgår till -2 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående är. Inledningen av vintersäsongen är starkt bokad, givet en kalendereffekt som möjliggör för lång jul- och nyårsledighet. Cirka 85 procent av bäddkapaciteten är bokad för den delen av säsongen och bokningsläget är upp 3 procent.

Kommentar från VD Stefan Sjöstrand:

”Årets starka rörelseresultat och förbättrade marginaler gör att vi, tillsammans med ett stabilt bokningsläge, står väl rustade inför kommande vintersäsong.”

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se https://investor.skistar.com/sv.

