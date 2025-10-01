AB Artea bankas tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją

ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ARTEA BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS.
AB Artea bankas sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) obligacijų fiksuotos palūkanų normos iki 4 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 3 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.
Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos 3,739%. Obligacijų išleidimo diena yra 2025 m. spalio 7 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą Euronext Dublin rinkoje.
Platinimo metu obligacijų paklausa pasiūlą viršijo 6 kartus. Tai rodo išskirtinį pasaulio institucinių investuotojų susidomėjimą. Obligacijos buvo paskirstytos daugiau nei 110 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Šveicarijos, Baltijos valstybių ir kitų šalių.
„Su šia sėkminga emisija tapome didžiausiu įmonių obligacijų emitentu Lietuvoje. Dėkojame tarptautiniams investuotojams už pasitikėjimą mūsų banku, stabiliomis Lietuvos ekonomikos perspektyvomis ir Baltijos šalių kapitalo rinkos potencialu. Emisija bus reikšmingas tolimesnio banko augimo pagrindas“, – sako „Artea“ banko valdybos narys, Finansų tarnybos vadovas (CFO) Tomas Varenbergas.
Emisijos lėšomis AB Artea bankas sieks įgyvendinti turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus, dar labiau sustiprins banko likvidumo poziciją ir išlaikys verslo augimo tempą.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė investicinį reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.
Emisijai taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.
AB Artea bankas obligacijoms platinti pasirinko AB Artea banką, Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG ir Goldman Sachs Bank Europe SE, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).
Obligacijų emisijos teisiniais klausimais AB Artea banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai Dentons UK and Middle East LLP ir TEGOS. Obligacijas platinantiems bankams teisiniais klausimais patarė Linklaters LLP ir Sorainen.
Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt , +370 610 44447