Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato.

Prospektet er blevet opdateret med følgende:

  • Ajourføring af et bestyrelses­medlems stillingsbetegnelse,
  • Opdatering af depotselskabets adresse,
  • Opdatering af beskrivelsen under afsnittet af ”Benchmarkudbyder”.

Prospektet er vedhæftet og kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk eller rekvireres ved henvendelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.


Med venlig hilsen
C WorldWide Fund Management,
filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg


Henrik Brandt
Direktør

