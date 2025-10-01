Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato.

Prospektet er blevet opdateret med følgende:

Ajourføring af et bestyrelses­medlems stillingsbetegnelse,

Opdatering af depotselskabets adresse,

Opdatering af beskrivelsen under afsnittet af ”Benchmarkudbyder”.

Prospektet er vedhæftet og kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk eller rekvireres ved henvendelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.





Med venlig hilsen

C WorldWide Fund Management,

filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg





Henrik Brandt

Direktør

