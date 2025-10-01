DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PERMANENT DE CEA INVESTISSEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOITEC

Bernin (Grenoble), France, le 1er octobre 2025 – Soitec (Euronext Paris) annonce que, à l’occasion de sa réunion du 1er octobre 2025, son Conseil d’administration a acté la désignation de Julie Galland en qualité de nouvelle représentante permanente de CEA Investissement au Conseil d’administration et au Comité de la Stratégie de Soitec, en remplacement de François Jacq, avec effet immédiat.

Julie Galland est Directrice de la recherche technologique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) depuis janvier 2023.

Diplômée de l’École polytechnique, ingénieure générale du Corps des mines et docteure en physique du solide, elle met son expertise au service du développement de technologies stratégiques dans les domaines de la souveraineté nationale, de la transition énergétique, du numérique et des grands enjeux sociétaux.

Avant de rejoindre le CEA, elle a occupé plusieurs postes à la Direction Générale des Entreprises (DGE) entre 2012 et 2023, dans les secteurs des semi-conducteurs, de la santé, de l’aérospatial et du numérique. Elle a piloté des politiques d’innovation, d’industrialisation et d’investissement, contribuant à la structuration des filières industrielles et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Son expertise des technologies clés et des dynamiques industrielles sera un atout pour la gouvernance et l’exécution de la stratégie de Soitec.

Le Conseil d’administration remercie François Jacq pour sa contribution aux travaux du Conseil, et se félicite de l’arrivée de Julie Galland, dont l’expertise dans le domaine des semi-conducteurs constituera un atout pour la Société.

*****

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et X

*****

Relations Media : media@soitec.com

Relations Investisseurs : investors@soitec.com





Pièce jointe