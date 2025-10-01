Sampo Oyj, pörssitiedote, 1.10.2025 klo 9.30

Muutokset Sammon johtoryhmässä konsernijohtajanvaihdoksen ja talousjohtajan irtisanoutumisen myötä

Morten Thorsrud on aiemmin tiedotetun mukaisesti aloittanut tänään tehtävässään Sammon konsernijohtajana. Samassa yhteydessä Ricard Wennerklint on nimitetty varakonsernijohtajaksi laajennetulla vastuualueella. Lisäksi Poul Steffensen, Pohjoismaiden suurasiakkaista vastaava johtaja, ja Tiina Halmesmäki, lakiasiainjohtaja, liittyvät konsernin johtoryhmään.

”Sammon seuraavassa kehitysvaiheessa keskitytään orgaaniseen kasvuun Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa ensiluokkaisten operatiivisten valmiuksiemme kautta. Siksi vahvistamme johtoryhmäämme, joka keskittyy jatkossa enemmän operatiiviseen toimintaan tarkoituksena sujuvoittaa päätöksentekoa konsernissa. Prioriteettimme ovat selkeät: strategian toteuttamisen jatkaminen, vahva underwriting-kehitys ja kurinalaisuus pääomanhallinnassa”, sanoo Sammon konsernijohtaja Morten Thorsrud.

Konsernin talousjohtaja Knut Arne Alsaker on päättänyt jättää tehtävänsä. Hän jatkaa tehtävässään 31.3.2026 saakka, minkä jälkeen hän on käytettävissä neuvonantajan roolissa yhdeksän kuukauden ajan 31.12.2026 saakka. Lars Kufall Beck, joka toimii tällä hetkellä Ifin operatiivisena johtajana, on nimitetty Alsakerin seuraajaksi.

”Knut Arnella on lukuisten eri tehtävien kautta ollut poikkeuksellinen vaikutus Sammon menestystarinaan kuluneen 25 vuoden aikana. Vaikka olen harmissani hänen päätöksestään jättää tehtävänsä, olen ilahtunut, että hän jatkaa konsernissa vuoden 2026 loppuun saakka vastuiden sujuvan siirtymisen varmistamiseksi.

Samaan aikaan olen iloinen Lars Kufall Beckin nimityksestä konsernin seuraavaksi talousjohtajaksi. Hänellä on tehtävään laaja kokemus toimittuaan Topdanmarkin talousjohtajana sekä sitä aiemmin lukuisissa muissa tehtävissä. Olen vaikuttunut innokkuudesta, jota hän on osoittanut aloitettuaan Ifissä, sekä hänen työstään Ifin operatiivisena johtajana ja Topdanmark-integraation toteuttamisessa”, sanoo Thorsrud.

Muutokset konsernin johtoryhmässä

Morten Thorsrud tulee johtamaan johtoryhmää, joka keskittyy aiempaa enemmän päivittäiseen liiketoimintaan, mikä heijastelee Sammon muutosprosessia puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi viime vuosien aikana. Osa Ifin toimitusjohtajalle aiemmin kuuluneista tehtävistä sisältyy jatkossa Sammon konsernijohtajan tehtäviin, mikä on linjassa konsernin operatiivisen rakenteen ja neljän asiakassegmentin kanssa.

Konsernin johtoryhmään tehdään seuraavat muutokset:

Ricard Wennerklint, joka on toiminut konsernin strategiajohtajana, on nimitetty varakonsernijohtajaksi tästä päivästä alkaen. Strategian lisäksi hänen vastuualueitaan ovat pohjoismaiset tukitoiminnot.



Poul Steffensen, Pohjoismaiden suurasiakkaista vastaava johtaja, ja Tiina Halmesmäki, lakiasiainjohtaja, liittyvät johtoryhmään tästä päivästä alkaen.



Knut Arne Alsaker jatkaa johtoryhmän jäsenenä, kunnes hänen tehtävänsä konsernin talousjohtajana päättyvät. Lars Kufall Beck liittyy johtoryhmään 1.4.2026.



Morten Thorsrud (konsernijohtaja), Ricard Wennerklint (varakonsernijohtaja), Ingrid Janbu Holthe (johtaja, Henkilöasiakkaat Pohjoismaissa), Klas Svensson (johtaja, Pohjoismaiden yritysasiakkaat) ja Ville Talasmäki (konsernin sijoitusjohtaja) jatkavat johtoryhmän jäseninä.



