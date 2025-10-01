Campine rondt overname van Ecobat’s Franse batterijrecyclagefabrieken af

Occasionele informatie – October 1st 2025 – 08:30

Campine NV, metaalrecyclage- en speciaalchemiebedrijf uit Beerse en genoteerd op Euronext Brussel, heeft de overname afgerond van Ecobat’s Franse recyclage dochterondernemingen. Het gaat om twee batterijrecyclagefabrieken en één fabriek voor halfafgewerkte loodproducten. Hiermee zet Campine opnieuw een belangrijke stap in de uitbouw van zijn Europese circulaire activiteiten.

De transactie werd op 30 september 2025 afgerond, nadat de laatste goedkeuringen van de bevoegde authoriteiten werden verkregen. Door de twee recyclagefabrieken breidt Campine zijn batterijrecyclagecapaciteit met 70.000 ton per jaar uit. De derde fabriek produceert halfafgewerkte loodproducten, waaronder anodes voor de zink- en koperindustrie.

De overgenomen activiteiten realiseerden in 2024 een omzet van ongeveer €100 miljoen, met een positief bedrijfsresultaat (EBITDA). De definitieve overnameprijs zal nog worden aangepast op basis van balansposten, inclusief schulden, cash en voorzieningen bij afsluiting, Campine verwacht dat deze ongeveer €14 miljoen zal bedragen.

Strategische groei in Frankrijk

“Dit is een belangrijke stap in de Europese expansie van Campine,” zegt Wim De Vos, CEO van Campine. “Met vijf sites in Frankrijk zullen we snel operationele synergieën realiseren en onze regionale toeleveringsketen verder versterken.”

David Wijmans, Director Circular Metals, vult aan: “De Ecobat-fabrieken beschikken over vrije smeltcapaciteit die we meteen zullen benutten. Vanaf volgend jaar willen we bovendien enkele ovens aanpassen met onze eigen technologie zodat we ook antimoon, tin en andere metalen kunnen terugwinnen; volledig in lijn met onze multi-materiaalrecyclagestrategie.”

Brede voordelen voor Campine

De overname komt ook de gerecycleerde kunststoffen-divisie (CrP) van Campine ten goede, aangezien de Ecobat-fabrieken jaarlijks circa 3.000 ton polypropyleenafval genereren uit batterijbehuizingen.

Uitsluitingen

De inzameling van Li-ion batterijen en de verkoop en distributie van nieuwe lood-zuur batterijen van Ecobat in Frankrijk maken geen deel uit van deze transactie.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen (tel. no +32 14 60 15 49)

(email: Karin.Leysen@campine.com)

