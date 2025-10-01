Contact presse :

Florence Lièvre

Tél. : +33 1 47 54 50 71

florence.lievre@capgemini.com

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini acquiert SEIMAF pour renforcer ses capacités en ingénierie nucléaire en Europe

Paris, le 1er octobre 2025 - Capgemini a acquis 100% du capital de SEIMAF, groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire. Cette acquisition intervient dans le cadre des programmes stratégiques européens visant à développer la filière nucléaire, en particulier en France1 et au Royaume-Uni2. Elle vient renforcer les capacités techniques et d'ingénierie spécialisées de Capgemini, très demandées par l’industrie, et vise à accompagner la croissance de ce secteur. Elle positionnera également le Groupe en tant que partenaire stratégique clé pour ses clients appartenant au secteur du nucléaire, ainsi qu’à d'autres domaines industriels.

Fondée en 1994 et basée à Paris, SEIMAF comprend une équipe de plus de 100 ingénieurs bureau d’études et de techniciens hautement qualifiés opérant en France, au Royaume-Uni et en Roumanie. Ils accompagnent leurs clients industriels, principalement des acteurs du nucléaire, dans leurs processus d'amélioration de la productivité dans les domaines de l'installation générale et de la conception mécanique. SEIMAF fournit des solutions en matière de procédés, d'études et de gestion des opérations, visant à améliorer la production dans son ensemble et à atteindre l'excellence opérationnelle. Son expertise approfondie couvre les industries qui produisent, transforment, distribuent et fournissent de l'énergie sous toutes ses formes. Près des trois quarts de l'équipe sont spécialisés dans le nucléaire.

« Nous avons de nombreux clients industriels en commun. Cette acquisition est donc parfaitement alignée avec les activités de Capgemini et renforce le statut du Groupe en tant que partenaire stratégique de confiance auprès des organisations industrielles mondiales, commente Angélique Lallouet, Directrice exécutive de Capgemini Engineering en France. L'expertise de SEIMAF vient renforcer le savoir-faire de nos équipes d'ingénierie et de conception, ce qui permettra à nos clients de tirer pleinement parti de la transition énergétique alors que nous entrons dans une ère de croissance de l’industrie alimentée par une énergie efficace et durable. »

« Capgemini est au cœur de la transition énergétique mondiale, fort de son expérience de longue date et d’une solide expertise acquise auprès des organisations industrielles dans leur transformation business et technologique, notamment aux côtés des principaux acteurs du nucléaire en France, déclare Gilles Glad, Président-directeur général de SEIMAF. L’empreinte mondiale et la solide expertise du Groupe permettront à nos équipes de contribuer activement à des projets industriels parmi les plus innovants. Nous sommes impatients de démarrer cette collaboration ! »

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 350 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Entites/CNI/2025/contrat-filiere-nucleaire-2025-2028-cni.pdf

2 https://www.gov.uk/government/news/biggest-expansion-of-nuclear-power-for-70-years-to-create-jobs-reduce-bills-and-strengthen-britains-energy-security

Pièce jointe