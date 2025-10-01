Offentliggørelse af investorinformation, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et opdateret investorinformation for afdeling Afkast+ AKL i Kapitalforeningen Wealth Invest.

Investorinformationen er opdateret som følge af, at afdelingens andelsklasses emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:


ISINAfdelingEmissionstillæg i % (Før/Efter)Indløsningsfradrag i % (Før/Efter)
DK0061067220AKL Afkast+ I0,30/0,250,30/0,25



Investorinformationen er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


