Offentliggørelse af investorinformation, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et opdateret investorinformation for afdeling Afkast+ AKL i Kapitalforeningen Wealth Invest.

Investorinformationen er opdateret som følge af, at afdelingens andelsklasses emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:





ISIN Afdeling Emissionstillæg i % (Før/Efter) Indløsningsfradrag i % (Før/Efter) DK0061067220 AKL Afkast+ I 0,30/0,25 0,30/0,25









Investorinformationen er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Wealth Invest

