Offentliggørelse af investorinformation, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et opdateret investorinformation for afdeling Afkast+ AKL i Kapitalforeningen Wealth Invest.
Investorinformationen er opdateret som følge af, at afdelingens andelsklasses emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:
|ISIN
|Afdeling
|Emissionstillæg i % (Før/Efter)
|Indløsningsfradrag i % (Før/Efter)
|DK0061067220
|AKL Afkast+ I
|0,30/0,25
|0,30/0,25
Investorinformationen er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.
Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Kapitalforeningen Wealth Invest
