Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Coop Opsparing

 | Source: Investeringsforeningen Coop Opsparing Investeringsforeningen Coop Opsparing

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for afdelingerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing. 

Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingernes emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:

ISINAfdelingEmissionstillæg i % (Før/Efter)Indløsningsfradrag i % (Før/Efter)
DK0060991495Forsigtig0,20/0,150,20/0,15
DK0060991578Moderat0,25/0,200,25/0,20
DK0060991651Modig0,25/0,200,25/0,20


Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan tillige tilgås via foreningens hjemmeside coop-opsparing.dk.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Coop Opsparing 

Attachment


Attachments

2025_10_01_Prospekt_IF_Coop_Opsparing