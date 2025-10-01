Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Coop Opsparing

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for afdelingerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing.
Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingernes emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:
|ISIN
|Afdeling
|Emissionstillæg i % (Før/Efter)
|Indløsningsfradrag i % (Før/Efter)
|DK0060991495
|Forsigtig
|0,20/0,15
|0,20/0,15
|DK0060991578
|Moderat
|0,25/0,20
|0,25/0,20
|DK0060991651
|Modig
|0,25/0,20
|0,25/0,20
Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan tillige tilgås via foreningens hjemmeside coop-opsparing.dk.
For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Coop Opsparing
