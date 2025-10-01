Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Coop Opsparing

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for afdelingerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing.

Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingernes emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:

ISIN Afdeling Emissionstillæg i % (Før/Efter) Indløsningsfradrag i % (Før/Efter) DK0060991495 Forsigtig 0,20/0,15 0,20/0,15 DK0060991578 Moderat 0,25/0,20 0,25/0,20 DK0060991651 Modig 0,25/0,20 0,25/0,20





Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan tillige tilgås via foreningens hjemmeside coop-opsparing.dk.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Investeringsforeningen Coop Opsparing

