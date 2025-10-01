Bitwise listet Avalanche Staking ETP auf Xetra und erweitert das Angebot an indexbasierten Staking-Strategien

Bitwise Avalanche Staking ETP bietet Anlegern einen Zugang, um an der Wertentwicklung des AVAX-Tokens teilzuhaben sowie zusätzliche Staking-Erträge zu erzielen.

ist eine leistungsstarke Blockchain, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen anpassbaren Netzwerke personalisiert zu managen und gleichzeitig mit dem breiteren Krypto-Ökosystem verbunden zu bleiben. Staking: Das neue Produkt ergänzt die Palette Index-gebundener Staking-ETPs von Bitwise, die auf unkomplizierte und optimierte Staking-Engagements ausgelegt ist.





01. Oktober 2025. Frankfurt: Bitwise gab heute die Einführung des Bitwise Avalanche Staking ETP (Ticker: AVNB; ISIN DE000A4APQX6) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt ermöglicht ein Engagement an der Wertentwicklung des nativen Tokens AVAX und zielt darauf ab, zusätzlich Staking-Erträge zu erzielen, ohne dass Anleger sich um die technischen Aspekte des Prozesses kümmern müssen. Das ETP wurde mit dem Anspruch entwickelt, institutionellen Standards zu genügen und zielt darauf ab, eine wettbewerbsfähige Lösung im Vergleich zu ähnlichen AVAX-Staking-Produkten bereitzustellen.

Avalanche ist eine leistungsstarke Blockchain, die auf einem Konsensmechanismus basiert, der es Unternehmen und Institutionen ermöglicht, dedizierte Blockchains zu lancieren die auf Governance-, Compliance- und Leistungsanforderungen zugeschnitten werden können. In den vergangenen Jahren wurde Avalanche verstärkt in der Tokenisierung sowie in Pilotprojekten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr und Verbraucheranwendungen angewendet.

Das ETP ist vollständig hinterlegt und in Deutschland emittiert. Das Investmentprodukt ist darauf ausgelegt, Staking-Renditen zu generieren, bei niedriger Gesamtkostenquote für das Produkt (TER und weitere Staking-bezogene Gebühren). Die Staking-Erträge werden täglich im ETP-Vermögen akkumuliert. Durch die Referenzierung auf den CF AVAX Staked Return Index als Benchmark ermöglicht das Produkt Anlegern, die Performance nach Kosten und Gebühren im Vergleich zum Marktstandard zu vergleichen.

Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Einführung des Bitwise Avalanche Staking ETP, das Anlegern die Möglichkeit bietet, über ein börsengehandeltes Total-Return-Produkt von den Kursbewegungen von AVAX und zusätzlichen Staking-Erträgen zu profitieren. Avalanche gilt als eine der führenden Layer-1-Blockchains und ist bekannt für seine Skalierbarkeit, Energieeffizienz und schnelle Transaktionsabwicklung. Die Blockchain wird zunehmend in Bereichen wie Zahlungsverkehr, tokenisierte Wertpapiere, Event-Ticketing, Collectibles und Gaming eingesetzt. Diese Ergänzung des Bitwise-Angebots an institutionellen Krypto-Anlagelösungen spiegelt unsere Mission wider, die Chancen, die digitale Vermögenswerte bieten, durch hochwertige, börsengehandelte Produkte zugänglich zu machen. Indem wir AVAX-Staking in das ETP-Format integrieren, ermöglichen wir Anlegern so, am Wachstumspotenzial teilzuhaben – mit dem Vertrauen in die Expertise von Bitwise und den Sicherheitsvorkehrungen einer regulierten, transparenten Produktstruktur.“

John Wu, President von Avalanche, fügte hinzu: „Bitwise hilft dabei, traditionellen Investoren den Zugang zu Avalanche auf eine Weise zu ermöglichen, die ihnen vertraut ist. Der Zugang über etablierte Marktstrukturen bietet einen weiteren Weg in das Ökosystem, in dem Entwickler leistungsstarke Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Zahlungsverkehr, reale Vermögenswerte und darüber hinaus entwickeln. Wir begrüßen alle Bemühungen, die es neuen Teilnehmern erleichtern, sich mit der Technologie vertraut zu machen und zum Wachstum von Avalanche beizutragen.

Das Bitwise Avalanche Staking ETP ist das fünfte Produkt, das als Teil der europäischen Total Return-Produktpalette von Bitwise aufgelegt wird. Zu diesem Angebot gehört auch das Bitwise Ethereum Staking ETP (Ticker: ET32; ISIN DE000A3G90G9), dessen investiertes Kapital kürzlich die Marke von 300 Millionen US-Dollar überschritten hat.

Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge zu erzielen. Dabei können Token-Inhaber Transaktionen im jeweiligen Netzwerk validieren und so zu dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Im Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token – sogenannte Staking-Prämien, vergleichbar mit Dividenden an den Aktienmärkten. Das Bitwise Avalanche Staking ETP bietet Anlegern eine vereinfachte Möglichkeit, von Staking-Prämien zu profitieren, ohne sich direkt um die technischen Aspekte des Staking oder die Verwahrung der Token kümmern zu müssen. Weitere Vorteile sind die tägliche Liquidität und die Sicherheit, die sich aus der Cold Storage-Verwahrung der Token durch einen professionellen institutionellen Verwahrer ergibt.

Anleger können Bitwise-ETPs wie Aktien oder ETFs über ein Wertpapierdepot kaufen und verkaufen, ohne ein neues Konto oder eine Krypto-Wallet einrichten zu müssen.

Wichtige Produktdaten

ETP Name Bitwise Avalanche Staking ETP Ticker AVNB ISIN / WKN DE000A4APQX6 / A4APQX Index Benchmark CF AVAX Staked Return Index Erwartete Netto-Staking-Rendite 4,83 %* TER 0,85 % p.a.

* Die Netto-Staking-Rewards bezeichnen die Rendite, die durch das Staking der Token-Vermögenswerte des ETP im Einklang mit dem Referenzwert erzielt wird, nach Abzug der Staking-Service-Gebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p.a.). Der Emittent behält 33 % der insgesamt generierten Staking-Rewards als Staking-Service-Gebühr ein. Diese Gebühr dient zur Deckung der Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Staking-Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren von Staking-Dienstleistern, sowie zur Unterstützung des laufenden Managements des Staking-Prozesses. Die Rewards werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert, wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe der Zeit erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen, Reward-Niveau und allgemeiner Marktdynamik variieren. Wichtige Information: Die angegebenen Staking-Rewards sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Protokollregeln, Validatorbeteiligung, Marktvolatilität, Netzwerkleistung, Nutzung und Validator-Transaktionsgebühren abweichen. Staking beinhaltet Risiken, einschließlich des potenziellen Verlusts gestakter Vermögenswerte und angesammelter Rewards im Falle von Slashing, Strafen, Smart-Contract-Schwachstellen, Protokollausnutzungen oder anderen operativen Problemen.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Kryptowährungen mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter unter anderem:

Volatiliät: Die Preise von Krypto-Assets können erheblich schwanken.

Liquidität: Die Markttiefe und das Handelsvolumen können variieren, was sich auf die Ausführung auswirken kann.

Verwahrung: Trotz der Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale Vermögenswerte anfällig für Cyber-Bedrohungen sein.

Regulatorik: Krypto-Vermögenswerte und ihre Behandlung unterliegen sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Markt: Allgemeine Marktbewegungen können sich auf den Wert des ETP auswirken.





Zwar besteht das Potenzial für erhebliche Gewinne, jedoch besteht das Risiko, dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Anlegern wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die auf www.bitwisevinestments.eu beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen.

- Ende -

Über Avalanche

Avalanche ist eine Blockchain-Plattform mit geringer Latenz, die für Entwickler konzipiert wurde, die hohe Leistung in großem Maßstab benötigen. Die Architektur des Netzwerks ermöglicht die Erstellung souveräner, effizienter und vollständig interoperabler öffentlicher und privater Layer-1-Blockchains (L1), die den Avalanche-Konsensmechanismus nutzen, um einen hohen Durchsatz und eine nahezu sofortige Transaktionsfinalität zu erreichen. Die einfache und schnelle Einführung einer L1 sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur Anpassung der Architektur machen Avalanche zur perfekten Umgebung für eine komponierbare Multi-Chain-Zukunft.

Unterstützt von einer globalen Community aus Entwicklern und Validatoren bietet Avalanche eine schnelle und kostengünstige Umgebung für die Erstellung dezentraler Anwendungen (dApps). Mit ihrer Kombination aus Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit ist Avalanche die Plattform der Wahl für Innovatoren, die die Grenzen der Blockchain-Technologie erweitern.

Über Bitwise

Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter mit über 15 Milliarden USD an Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet.

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products („ETPs“) investieren, sollten potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren, vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken.