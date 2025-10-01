Bitwise lanza en Xetra el ETP de staking sobre Avalanche, ampliando su gama de estrategias de staking indexadas

El Bitwise Avalanche Staking ETP busca ofrecer a los inversores exposición al rendimiento del token AVAX, junto con las recompensas derivadas del staking.

Avalanche es una blockchain de alto rendimiento que permite a las organizaciones lanzar blockchains personalizadas, manteniéndose conectadas al ecosistema cripto más amplio.

El ETP sobre Avalanche se suma a la gama de estrategias de staking indexadas de Bitwise, diseñadas para facilitar el acceso a esta tecnología.





Milán, 1 de octubre de 2025 – Bitwise anuncia hoy el lanzamiento en Deutsche Börse Xetra del Bitwise Avalanche Staking ETP (Ticker: AVNB), un producto diseñado para ofrecer exposición regulada al rendimiento del token AVAX, con el objetivo de capturar también los rendimientos del staking, liberando a los inversores de las complejidades técnicas de este proceso.

El ETP ha sido concebido para cumplir con los estrictos estándares de los inversores institucionales y pretende ser una solución competitiva frente a otras alternativas de staking de AVAX disponibles en el mercado.

Avalanche es una blockchain de alto rendimiento basada en el Avalanche Consensus Mechanism, una estructura que permite a empresas e instituciones lanzar blockchains personalizadas según requisitos de gobernanza, cumplimiento y rendimiento, manteniéndose conectadas al ecosistema cripto. Su adopción ha crecido en los últimos años gracias a iniciativas públicas documentadas, incluyendo proyectos piloto de tokenización y servicios financieros como pagos y aplicaciones para consumidores.

El ETP, totalmente garantizado y emitido en Alemania, está diseñado para ofrecer rendimientos diarios de staking de forma eficiente, con un coste de gestión total reducido. Basado en el índice de referencia CF AVAX Staked Return Index, permite a los inversores seguir el rendimiento neto de costes y comisiones respecto al estándar del mercado.

Bradley Duke, Director General y Responsable de Europa en Bitwise, declaró:

"Estamos entusiasmados con el lanzamiento del Bitwise Avalanche Staking ETP, un producto de retorno total cotizado en una de las principales bolsas europeas. Avalanche es reconocida como una de las principales blockchains de capa 1, destacada por su escalabilidad, eficiencia energética y rapidez en la finalización de transacciones. Está impulsando la adopción en sectores como pagos, tesorerías tokenizadas, emisión de entradas para eventos y videojuegos. Esta nueva incorporación a nuestra gama de soluciones cripto para inversores institucionales refleja la misión de Bitwise: hacer que los activos digitales sean cada vez más accesibles mediante productos de alta calidad cotizados en bolsa. Con el ETP de staking de AVAX, los inversores podrán participar en el potencial de crecimiento de esta tecnología, beneficiándose de la experiencia de Bitwise y de las garantías que ofrece una estructura regulada y transparente."

John Wu, Presidente de Ava Labs, añadió:

"Bitwise está ayudando a abrir la puerta a los inversores tradicionales, permitiéndoles interactuar con Avalanche de una manera que les resulta familiar. Acceder a través de estructuras de mercado consolidadas representa un punto de entrada adicional a un ecosistema donde los desarrolladores están creando aplicaciones de alto rendimiento para finanzas, pagos, activos del mundo real y mucho más. Nos complace apoyar iniciativas que facilitan el contacto de nuevos participantes con esta tecnología y contribuyen al crecimiento de Avalanche."

El Bitwise Avalanche Staking ETP es el quinto producto lanzado dentro de la gama europea de ETP de retorno total de Bitwise, que incluye el Bitwise Ethereum Staking ETP, producto que recientemente superó los 300 millones de dólares en activos bajo gestión (AuM).

El staking permite generar rendimientos adicionales para los poseedores de criptoactivos, al validar transacciones en la red correspondiente, contribuyendo así a su seguridad y fiabilidad. A cambio, los inversores reciben tokens adicionales – las llamadas staking rewards – de forma similar a los dividendos en los mercados de acciones.

Este ETP ofrece acceso simplificado a los rendimientos del staking sin necesidad de gestionar directamente los aspectos técnicos ni la custodia de los tokens. Entre sus ventajas destacan la liquidez diaria, al estar negociado en bolsas reguladas, sin períodos de bloqueo ni delegaciones manuales. Los tokens subyacentes se almacenan en cold storage seguro, garantizado por un depositario institucional profesional, que proporciona una capa adicional de protección.

Dato llaves del producto

Nombre del producto ETP Bitwise Avalanche Staking ETP Ticker AVNB ISIN DE000A4APQX6 Índice de referencia CF AVAX Staked Return Index Recompensa neta estimada por staking 7.21%* TER 0.85% p.a.

* La Recompensa Neta por Staking representa el rendimiento que se espera generar mediante el staking de los activos del ETP, en línea con el índice de referencia, después de deducir la Staking Service Fee, pero antes de aplicar la comisión de gestión anual (TER 0,85% anual). El emisor retiene el 33% del total de las recompensas generadas por staking como Staking Service Fee. Esta comisión cubre los costes operativos necesarios para mantener la infraestructura de staking del ETP, incluidos los costes de los proveedores de servicios de staking, y respalda la gestión continua del proceso.

Las recompensas se acreditan al ETP diariamente y se reinvierten automáticamente, aumentando con el tiempo la participación en la criptomoneda por cada unidad del ETP. La tasa de staking puede variar según las condiciones de la red, los niveles de recompensa y las dinámicas generales del mercado.

Nota: El rendimiento por staking indicado no constituye una garantía de rentabilidad futura. Los resultados reales pueden diferir debido a factores como las reglas del protocolo, la participación de los validadores, la volatilidad del mercado, el rendimiento de la red, el uso y las comisiones de transacción de los validadores. El staking conlleva riesgos, incluida la posible pérdida de los activos en staking y de las recompensas acumuladas en caso de slashing, penalizaciones, vulnerabilidades en contratos inteligentes, fallos en el protocolo u otros problemas operativos.

Más información disponible en www.bitwiseinvestments.eu/products.

– Fin –

Sobre NEAR Foundation

NEAR Protocol es la blockchain diseñada para la inteligencia artificial. Se trata de una plataforma de alto rendimiento, nativa para IA, creada para impulsar la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y agentes inteligentes. Proporciona la infraestructura que la IA necesita para realizar transacciones, operar e interactuar entre los entornos Web2 y Web3.

NEAR combina tres elementos fundamentales:

IA de propiedad del usuario, que garantiza que los agentes actúen en beneficio de los usuarios.

Intenciones y abstracción de cadena, que eliminan la complejidad de la blockchain para permitir transacciones fluidas y orientadas a objetivos entre distintas cadenas.

Una arquitectura blockchain fragmentada (sharded) que ofrece la escalabilidad, velocidad y ejecución de bajo coste necesarias para aplicaciones reales de IA y Web3.

Este conjunto integrado convierte a NEAR en la base ideal para construir aplicaciones seguras, de propiedad del usuario y nativas para IA, a escala de internet.

Sobre Bitwise

Bitwise es uno de los principales gestores de activos especializados en criptomonedas a nivel mundial. Miles de asesores financieros, oficinas familiares e inversores institucionales en todo el mundo se han asociado con nosotros para comprender y aprovechar las oportunidades que ofrecen las criptomonedas. Desde 2017, Bitwise ha acumulado una trayectoria de éxito en la gestión de una amplia gama de soluciones tanto de índices como activas mediante ETPs, cuentas gestionadas de forma separada, fondos privados y estrategias de fondos de cobertura, tanto en EE. UU. como en Europa.

En Europa, Bitwise (anteriormente ETC Group) ha desarrollado durante los últimos cinco años una innovadora y extensa gama de ETPs de criptomonedas, que incluye uno de los mayor y más líquido ETP de Bitcoin de Europa y el primer ETP de una cesta diversificada de criptomonedas que replica un índice de Activos Digitales de MSCI.

Esta familia de ETPs de criptomonedas está domiciliada en Alemania y cuenta con la autorización de BaFin. Trabajamos exclusivamente con empresas de renombre del sector financiero tradicional y garantizamos que el 100 % de los activos se almacenen de forma segura y fuera de línea (Cold Storage) con custodios regulados.

Contacto de prensa:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29290

schwarz@schwarzfinancial.com

Información importante

La información contenida en este comunicado de prensa tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Las opiniones expresadas son las de Bitwise y no representan una oferta ni una solicitud para comprar productos financieros o criptomonedas. Este comunicado es emitido por Bitwise Europe GmbH (“BEU”), una sociedad limitada con domicilio en Alemania, únicamente con fines informativos y conforme a las leyes y regulaciones aplicables. BEU no ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, sobre la equidad, precisión, integridad o veracidad de este artículo ni de las opiniones contenidas en él. Se recomienda no basarse en la equidad, precisión, integridad o veracidad de este artículo ni de las opiniones expresadas.

Tenga en cuenta que ciertos productos pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones o pueden estar dirigidos exclusivamente a inversores profesionales o cualificados, según lo definido por las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo MiFID II (UE), la Financial Services and Markets Act (Reino Unido) y la Swiss Financial Services Act (FinSA). Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales o financieros antes de tomar cualquier decisión de inversión. Para más información, visite nuestro sitio web o contáctenos directamente en europe@bitwiseinvestments.com.

Las opiniones son las de Bitwise en la fecha de publicación. Estas pueden cambiar y no se garantiza que se cumplan.

Antes de invertir en productos cotizados en bolsa (ETP) de criptomonedas, los inversores potenciales deben considerar lo siguiente:

Los inversores potenciales deben buscar asesoramiento independiente y considerar la información relevante contenida en el prospecto base y en los términos finales de los ETP, especialmente los factores de riesgo. La diversificación no garantiza beneficios ni protege contra pérdidas. Los ETP emitidos por BEU son adecuados únicamente para personas con experiencia en inversiones en criptomonedas, y los riesgos asociados se detallan en el prospecto y en los términos finales disponibles en www.bitwiseinvestments.eu.

El capital invertido está en riesgo y pueden producirse pérdidas de hasta el monto total invertido. Los ETP respaldados por criptomonedas son activos altamente volátiles y su rendimiento es impredecible. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. El precio de mercado de los ETP puede variar y estos instrumentos no ofrecen ingresos fijos ni replican con precisión el comportamiento del activo subyacente.

Invertir en ETP implica numerosos riesgos, incluidos riesgos generales de mercado relacionados con el activo subyacente, movimientos adversos de precios, riesgos de tipo de cambio, de liquidez, operativos, legales y regulatorios.