Bitwise cote un ETP de staking sur le protocole Avalanche, enrichissant ainsi sa gamme de produits de staking réglementés sur Xetra

Francfort, 1 octobre 2025 — Bitwise annonce aujourd’hui le lancement du Bitwise Avalanche Staking ETP (Ticker AVNB; ISIN DE000A4APQX6) sur Deutsche Börse Xetra. Le produit offre une exposition réglementée à la performance du jeton natif AVAX, tout en visant à capturer les récompenses de staking sans que les investisseurs aient à gérer les aspects techniques du processus. L'ETP est conçu pour répondre aux normes rigoureuses des investisseurs institutionnels et vise à fournir une solution compétitive par rapport aux produits de staking AVAX similaires.

Avalanche est une blockchain haute performance basée sur le mécanisme de consensus Avalanche, qui permet aux entreprises et aux institutions de lancer des blockchains dédiées pouvant être adaptées aux exigences en matière de gouvernance, de conformité et de performance, tout en restant connectées à l'écosystème cryptographique au sens large. L'adoption d'Avalanche s'est développée ces dernières années, avec des initiatives rendues publiques, notamment des projets de tokenisation ou des projets pilotes dans les domaines des services financiers, des paiements et des applications grand public.

L'ETP est entièrement garanti et émis en Allemagne. Il est conçu pour offrir des rendements de staking efficaces avec un faible coût total de possession. Les récompenses de staking s'accumulent quotidiennement. En se référant à l'indice de référence CF AVAX Staked Return Index, le produit permet aux investisseurs de suivre la performance après coûts et frais par rapport à l'indice de référence standard du marché.

Bradley Duke, Directeur Europe chez Bitwise, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de lancer le Bitwise Avalanche Staking ETP, qui permet aux investisseurs d'accéder à l'exposition aux fluctuations de prix de l'AVAX, associée à des récompenses de staking, grâce à un produit à rendement total négocié en bourse. Avalanche est reconnue comme une blockchain de couche 1 de premier plan, réputée pour son évolutivité, son efficacité énergétique et la rapidité de ses transactions, et favorise son adoption dans des domaines tels que les paiements, les trésoreries tokenisées, la billetterie événementielle, les objets de collection et les jeux. Ce nouveau produit de la gamme Bitwise de solutions d'investissement crypto de qualité institutionnelle reflète notre mission qui consiste à rendre les actifs numériques accessibles grâce à des produits de haute qualité négociés en bourse. En intégrant le staking AVAX au format ETP, nous permettons aux investisseurs de participer à son potentiel de croissance avec la confiance que leur inspirent l'expertise de Bitwise et les garanties d'une structure de produit réglementée et transparente. »

John Wu, président d'Ava Labs : « Bitwise ouvre la porte aux investisseurs traditionnels afin qu'ils puissent s'engager avec Avalanche d'une manière qui leur est familière. L'accès via des structures de marché établies offre une autre voie d'entrée dans l'écosystème, où les développeurs créent des applications hautement performantes dans les domaines de la finance, des paiements, des actifs réels et bien d'autres encore. Nous saluons les efforts qui facilitent l'accès des nouveaux participants à la technologie et contribuent à la croissance d'Avalanche. »

Le Bitwise Avalanche Staking ETP est le cinquième produit lancé dans le cadre de la gamme de produits European Total Return de Bitwise, qui comprend le Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32 ; ISIN DE000A3G90G9), dont les fonds investis ont récemment dépassé les 300 millions de dollars. Le staking est un moyen de générer des rendements supplémentaires pour les propriétaires d'actifs cryptographiques, permettant aux détenteurs de jetons de contribuer à la validation des transactions sur le réseau concerné, ce qui renforce sa sécurité et sa fiabilité. En contrepartie, ils gagnent des jetons supplémentaires, appelés « récompenses de staking », qui fonctionnent de manière similaire aux dividendes sur les marchés boursiers. Le Bitwise Avalanche Staking ETP offre aux investisseurs un moyen simplifié de bénéficier des récompenses de staking sans avoir à gérer directement les aspects techniques du staking ou de la conservation des jetons. Parmi les autres avantages, citons la liquidité quotidienne et la sécurité découlant du stockage à froid des jetons par un dépositaire institutionnel professionnel.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des ETP Bitwise comme des actions ou des ETF via un compte-titres, sans avoir besoin d'ouvrir un nouveau compte ou d'utiliser un portefeuille cryptographique.

Informations clés sur le produit

Nom de l’ETP Bitwise Avalanche Staking ETP Ticker principal AVNB ISIN/WKN DE000A4APQX6 / A4APQX Index benchmark CF AVAX Staked Return Index Rendement net attendu du staking 4,83%* TER 0,85% p.a.

* La récompense nette de mise en jeu représente le rendement visé par la mise en jeu des actifs de l'ETP conformément à l'indice de référence, après déduction des frais de service de mise en jeu, mais avant application des frais de gestion annuels (TER 0,85 % par an). L'émetteur conserve 33 % du total des récompenses de mise en jeu générées à titre de frais de service de mise en jeu. Ces frais servent à couvrir les coûts opérationnels liés à la maintenance de l'infrastructure de staking de l'ETP, y compris les frais facturés par les prestataires de services de staking, et à soutenir la gestion continue du processus de staking. Les récompenses sont créditées quotidiennement sur l'ETP et réinvesties automatiquement, ce qui augmente au fil du temps le droit à la cryptomonnaie par unité ETP. Le taux de staking peut varier en fonction des conditions du réseau, des niveaux de récompense et de la dynamique globale du marché. Avertissement : la récompense de staking indiquée ne constitue pas une garantie de rendements futurs. Les résultats réels peuvent différer en raison de facteurs tels que les règles du protocole, la participation des validateurs, la volatilité du marché, les performances du réseau, l'utilisation et les frais de transaction des validateurs. Le staking comporte des risques, notamment la perte potentielle des actifs mis en jeu et des récompenses accumulées en cas de réduction, de pénalités, de vulnérabilités des contrats intelligents, d'exploits du protocole ou d'autres problèmes opérationnels. Plus d'informations disponibles sur www.bitwiseinvestments.eu/products.

Les investisseurs doivent être conscients que l'investissement dans des crypto-actifs comporte des risques importants, notamment, mais sans s'y limiter :

Risque de volatilité : le prix des crypto-actifs peut fluctuer de manière significative.

Risque de liquidité : la profondeur du marché et les volumes de négociation peuvent varier, ce qui peut affecter l'exécution.

Risque de conservation : malgré une conservation de niveau institutionnel, les actifs numériques peuvent être vulnérables aux cybermenaces.

Risque réglementaire : les crypto-actifs et leur traitement sont soumis à des cadres réglementaires en constante évolution.

Risque de marché : les mouvements généraux du marché peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'ETP.





Bien qu'il existe un potentiel de gains importants, vous êtes exposés au risque de perdre une partie ou la totalité du capital investi. Pour obtenir des informations complètes, veuillez consulter www.bitwiseinvestments.eu

À propos de Avalanche

Avalanche est une plateforme blockchain ultra-rapide à faible latence conçue pour les développeurs qui ont besoin de performances élevées à grande échelle. L'architecture du réseau permet la création de blockchains publiques et privées de couche 1 (L1) souveraines, efficaces et entièrement interopérables, qui exploitent le mécanisme de consensus Avalanche pour atteindre un débit élevé et une finalité des transactions quasi instantanée. La facilité et la rapidité de lancement d'une L1, ainsi que l'étendue des choix de personnalisation architecturale, font d'Avalanche l'environnement idéal pour un avenir multi-chaînes modulable.

Soutenu par une communauté mondiale de développeurs et de validateurs, Avalanche offre un environnement rapide et peu coûteux pour la création d'applications décentralisées (dApps). Alliant vitesse, flexibilité et évolutivité, Avalanche est la plateforme de choix pour les innovateurs qui repoussent les limites de la technologie blockchain.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux gestionnaires d'actifs spécialisés dans les cryptomonnaies au monde, avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs clients. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des cinq dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

Informations importantes

Cet article ne constitue ni un conseil en investissement ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est uniquement à des fins d'information générale, et il n'y a aucune assurance ou garantie explicite ou implicite quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse de cet article ou des opinions qui y sont contenues. Il est recommandé de ne pas se fier à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse de cet article ou des opinions qui y sont contenues. Veuillez noter que cet article n'est ni un conseil en investissement ni une offre ou une sollicitation d'acquérir des produits financiers ou des cryptomonnaies.



Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP »), les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :