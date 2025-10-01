La fraude liée aux cartes de crédit s’intensifie alors que la fraude demeure une préoccupation pour les Canadiens et Canadiennes

– La fraude d’identité entraîne une forte augmentation des cas liés aux cartes de crédit –

TORONTO, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le rapport Pouls du marché d’Equifax Canada sur les tendances en matière de fraude du premier semestre de 2025 révèle une forte hausse des cas de fraude liés aux cartes de crédit, en dépit des taux de fraude liés aux demandes de crédit au Canada qui ont chuté à leur plus bas niveau depuis le T3 2022.

À l’échelle nationale, les taux de fraude liés aux demandes de crédit ont chuté à 0,56 % au deuxième trimestre de 2025, par rapport à 0,70 % au trimestre précédent et à 0,57 % il y a un an. Cette baisse généralisée reflète un assouplissement de la demande des consommateurs pour des produits de crédit, des normes de prêt plus strictes et ainsi qu’un ralentissement de l’économie canadienne. Cependant, cette baisse pourrait également masquer une tendance troublante, car la fraude liée aux cartes de crédit a fortement divergé au T2 avec des taux de fraude atteignant 0,75 % par rapport à 0,44 % un an plus tôt, malgré une baisse de 1,4 % du volume des demandes de crédit.

« Les fraudeurs ne ciblent plus des groupes de consommateurs particuliers, semble-t-il, ils s’attaquent plutôt aveuglément à l’ensemble du spectre du crédit depuis peu », a déclaré Carl Davies, chef, fraude et identité à Equifax Canada. « La montée en flèche de la fraude liée aux cartes de crédit est préoccupante et nécessite la vigilance des prêteurs, des autorités et des consommateurs. »

Forte augmentation de la fraude liée aux cartes de crédit

La fraude par des tiers est maintenant à l’origine de 83 % de toutes les activités frauduleuses dans le secteur des cartes de crédit, et la fraude liée à l’identité véritable représente 78 % de ces cas. Les données indiquent que les fraudeurs ciblent de plus en plus les Canadiens et Canadiennes d’âge mûr, et les hausses les plus marquées ont été observées en Ontario et dans les régions de l’Atlantique, où les taux d’arriérés ont surpassé les niveaux prépandémiques.

« Les cartes de crédit demeurent un point de vulnérabilité central – il s’agit d’un domaine où les fraudeurs s’adaptent rapidement, en exploitant à la fois les lacunes en matière de vérification et l’incertitude économique chez les consommateurs », a ajouté Cherolle Prince, directrice, services-conseils en fraude à Equifax Canada. « Même si d’autres gammes de produits montrent un assouplissement, la hausse de la fraude liée aux cartes de crédit met en évidence l’urgence d’investir dans une vérification de l’identité, un partage des données et une collaboration intersectorielle plus robustes. »

Persistance des menaces de fraude

La fraude de première partie, souvent liée à de fausses déclarations sur la situation financière, affiche un résultat 7 % plus élevé que l’année dernière. Mis à part le secteur des cartes de crédit, la fraude par des tiers a diminué autant sur le plan trimestriel qu’annuel, et le vol d’identité continue d’être à l’origine de la plupart des activités frauduleuses.

La fraude automobile a chuté à 0,23 % comparativement à 0,26 % il y a un an, tandis que la fraude liée aux services bancaires et aux dépôts est passée de 1,09 % à 0,70 % au cours de la même période. La fraude chez les détenteurs de prêts non hypothécaires (un groupe qui comprend les personnes qui achèteront bientôt une première propriété) s’est élevée à 0,22 %, comparativement à 0,16 % chez les détenteurs de prêts hypothécaires, ce qui indique que les locataires et les acheteurs d’une première propriété doivent faire preuve d’une plus grande prudence.

Hausse des documents falsifiés

Alors que la fraude hypothécaire a chuté à 0,19 % au T2 2025 par rapport à 0,29 % l’an dernier, les fausses déclarations sur la situation financière, souvent sous la forme de documents falsifiés, continuent d’être une source importante de fraude. Cela est particulièrement fréquent sur le plan de la fraude hypothécaire, où les faux documents de revenu et d’emploi ont compté pour plus de 75 % des cas de fraude. La fraude liée au revenu et à l’emploi représente également une préoccupation majeure dans le secteur de l’automobile, où elle représente près de 30 % des cas de fraude.

« En nous tournant vers l’avenir, nous constatons généralement des pics saisonniers liés à la fraude vers la fin de l’année. Par conséquent, nous invitons les Canadiens et Canadiennes à visiter le Centre d’éducation sur le vol d’identité et la prévention de la fraude via le site Web d’Equifax pour en apprendre davantage sur les mesures à prendre pour se protéger et protéger leur famille contre le vol d’identité et la fraude », conclut M. Davies.

