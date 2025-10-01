ZHUHAI, Chine, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 27 septembre, la cérémonie d’ouverture de la réunion annuelle 2025 sur le commerce électronique transfrontalier (Zhuhai-Hengqin), intitulée « New Start, New Space, New Opportunities » (Nouveau départ, nouvel espace, nouvelles opportunités), s’est tenue au Zhuhai International Convention & Exhibition Center (Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai). Cet événement a permis de réunir plus de 800 invités, dont des représentants d’entreprises de commerce électronique transfrontalier, des experts et des universitaires, afin d’explorer ensemble de nouvelles pistes en matière de développement de haute qualité du commerce électronique transfrontalier et de développement coordonné de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA).

Alors que la Chine redouble d’efforts pour créer un environnement plus ouvert et plus pratique pour le commerce transfrontalier, le commerce électronique transfrontalier bénéficie d’opportunités encore plus vastes. En 2024, le volume des importations et des exportations du commerce électronique transfrontalier du Guangdong a atteint 745,4 milliards de yuans, soit une multiplication par 66 en 9 ans, avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 60 %. Le Guangdong représente désormais plus d’un tiers du total national, se classant ainsi en tête de toutes les provinces chinoises. Un grand nombre d’entreprises leaders dans le domaine du commerce électronique transfrontalier et compétitives à l’échelle mondiale ont émergé. Ces entreprises constituent un nouveau moteur en faveur de la croissance régulière du commerce extérieur du Guangdong, un nouveau terrain propice à la transformation et à la modernisation, et un nouveau point fort en matière de développement de haute qualité. Le Huafa Cross-Border E-Commerce Industrial Park (Parc industriel du commerce électronique transfrontalier de Huafa) et le Hengqin-Macao Cross-Border E-Commerce Industrial Park (Parc industriel du commerce électronique transfrontalier de Hengqin-Macao) ont été créés dans la zone de coopération approfondie de Guangdong-Macao à Hengqin. En plus d’abriter plus d’une centaine d’entreprises de commerce électronique, dont Douyin, SHEIN, JD.com et Kuaishou, elle dispose également d’un centre de sélection de produits de commerce électronique transfrontalier de plus de 10 000 mètres carrés.

Perspectives mondiales sur les tendances du développement du commerce électronique transfrontalier

Au cours de cet événement, le groupe de réflexion Reference News Think Tank a publié le Report on the Overseas Development of Chinese Private Enterprises (2025): Cross-Border E-Commerce Driv ing Force and Global Trends Outlook (Rapport sur le développement international des entreprises privées chinoises (2025) : le commerce électronique transfrontalier, moteur et perspectives des tendances mondiales). En outre, le lancement du projet « China Cross-Border E-Commerce High-Quality Development Index » (« Indice de développement de haute qualité du commerce électronique transfrontalier en Chine ») a eu lieu le même jour. Ce projet exploitera les ressources mondiales de données de l’agence de presse Xinhua afin de fournir des outils décisionnels numériques aux petites et micro-entreprises (PME) qui se lancent à l’international. Plus d’une dizaine d’organisations, dont SHEIN, China Southern Airlines, SF Group et Huafa Group, ont dévoilé conjointement l’initiative « Global Cross-Border E-Commerce Trade and Economic Cooperation Innovation Development Initiative » (« Initiative mondiale en faveur du développement de l’innovation dans le commerce électronique transfrontalier et la coopération économique »), qui vise à promouvoir la formation d’une synergie industrielle et d’un mécanisme de coopération pour l’établissement de normes.

Explorer de nouvelles opportunités dans le domaine du commerce électronique transfrontalier

Ces invités ont partagé leurs points de vue sur des sujets tels que la logistique aérienne et les chaînes d’approvisionnement transfrontalières, tout en poursuivant l’exploration de nouvelles idées, de nouveaux modèles et de nouvelles opportunités en matière de développement du commerce électronique transfrontalier du point de vue des pratiques commerciales.

Selon Gong Weiguo, directeur général de China Southern Airlines Logistics Co., Ltd., la société a transporté plus de 700 millions de colis issus du commerce électronique transfrontalier via son réseau de 900 itinéraires couvrant 47 pays depuis 2022. À l’avenir, la société se concentrera sur le renforcement de la capacité de fret aérien avec ses partenaires de la « Belt and Road » et sur le développement de la « Route de la soie aérienne ».

Yu Guoyou, directeur général de SF International, a proposé un « modèle à deux moteurs » associant « infrastructures matérielles et services immatériels ». Grâce à une flotte de plus de 100 avions-cargos dédiés, un réseau d’entrepôts à l’étranger couvrant plus d’un million de mètres carrés et des systèmes logistiques intelligents, la société est en mesure de fournir une gamme de solutions flexibles pour la chaîne d’approvisionnement des entreprises.

L’événement a également été ponctué de diverses activités parallèles, notamment la Greater Bay Area Premium Products Live Streaming Night (Soirée de diffusion en direct des produits haut de gamme de la région de la Grande Baie) et les visites du Hengqin Cross-Border E-Commerce Industrial Park (Parc industriel du commerce électronique transfrontalier de Hengqin), en vue de promouvoir les rencontres professionnelles et la coopération sur place.

