Thailands größtes Strandlauf-Festival von „Central Pattaya” kehrt am 1. November 2025 zurück

PATTAYA, Thailand, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- „CENTRAL PATTAYA”, Asiens größter Einkaufskomplex direkt am Strand, der sich im Besitz von Central Pattana befindet, lädt Läufer aus aller Welt zu Thailands heißestem Laufevent am Meer ein! Der „PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2025” – das größte Event seiner Art im Land – findet zum neunten Mal in Folge unter dem Motto „Sea Sparkle Run: The Coral and Pearl Edition” statt. Das Rennen wird am Samstag, dem 1. November 2025, am Pattaya Beach vor dem Central Pattaya ausgetragen.

Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung über 5.000 Läufer aus aller Welt an und wurde damit zu einem der beliebtesten Laufveranstaltungen am Meer in Thailand. Die Teilnehmenden können eine lebhafte Rennatmosphäre mit Live-Musik, Strandaktivitäten und besonderen Themenerlebnissen genießen, während sie an einem malerischen Strandlauf teilnehmen.

Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 29. Oktober 2025 möglich, die Teilnahmegebühr beträgt 32 US-Dollar (1.030 Baht). Sichern Sie sich hier Ihren Platz: https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-run

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil von Thailands legendärem Lauf-Event am Meer zu sein. Laufen Sie, glänzen Sie und schaffen Sie Erinnerungen – beim Pattaya International Bikini Beach Race 2025!