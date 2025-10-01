El festival de carreras junto al mar más importante de Tailandia, organizado por Central Pattaya, vuelve el 1 de noviembre de 2025

PATTAYA, Tailandia, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CENTRAL PATTAYA, el complejo comercial en primera línea de playa más grande de Asia y propiedad de Central Pattana, invita a corredores de todo el mundo a la carrera costera más popular de Tailandia. El PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2025, el evento más importante de este tipo en todo el país, vuelve por noveno año consecutivo bajo el concepto «Sea Sparkle Run: The Coral and Pearl Edition». La carrera se celebrará el sábado 1 de noviembre de 2025 en la playa de Pattaya, frente a Central Pattaya.

El año pasado, el evento atrajo a más de 5000 corredores de todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los festivales de carreras junto al mar más populares de Tailandia. Los participantes no solo correrán por un bonito circuito frente al mar, sino que también podrán disfrutar de un ambiente animado con música en directo, actividades de playa y experiencias temáticas especiales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre de 2025 y tienen un coste de 32 USD (1030 bahts). Se puede reservar plaza en el siguiente enlace: https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-run

No se pierda la oportunidad de formar parte de esta emblemática celebración del running en la costa tailandesa. Corra, deslumbre y viva una experiencia inolvidable en la carrera Pattaya International Bikini Beach Race 2025.