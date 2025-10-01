Le plus grand festival de course à pied en bord de mer de Thaïlande, organisé par « Central Pattaya », fait son grand retour le 1er novembre 2025

PATTAYA, Thaïlande, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- « CENTRAL PATTAYA », le plus grand complexe commercial côtier d’Asie appartenant à Central Pattana, invite les coureurs du monde entier à participer à la course à pied en bord de mer la plus populaire de Thaïlande ! La « PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2025 », le plus grand événement du genre dans le pays, revient pour la 9e année consécutive sous le concept « Sea Sparkle Run: The Coral and Pearl Edition ». La course aura lieu le samedi 1er novembre 2025 à Pattaya Beach, en face du centre commercial « Central Pattaya ».

L’année dernière, l’événement a attiré plus de 5 000 coureurs venus du monde entier, ce qui en fait l’un des festivals de course à pied en bord de mer les plus populaires de Thaïlande. Les participants peuvent profiter d’une atmosphère de course dynamique avec de la musique live, des activités de plage et des expériences thématiques exclusives tout en prenant part à une course côtière panoramique.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 octobre 2025, moyennant des frais de 32 dollars américains (1 030 bahts). Réservez votre place ici : https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-run

Ne manquez pas l’occasion de participer à la célèbre course côtière thaïlandaise : courez, démarquez-vous et vivez des moments inoubliables à l’occasion de la Pattaya International Bikini Beach Race 2025 !