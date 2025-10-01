Accumulus Synergy ernennt Khushboo Sharma zur Chief Executive Officer

BURLINGAME, Kalifornien, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy gab heute bekannt, dass sein Vorstand Khushboo Sharma mit sofortiger Wirkung zur Chief Executive Officer ernannt hat. Frau Sharma, die seit 2022 als Chief Regulatory Innovation Officer des Verbandes tätig ist, tritt die Nachfolge von Francisco Nogueira an, der sich nun ausschließlich auf die Leitung von Accumulus Technologies konzentrieren wird, dem kommerziellen Technologieunternehmen, das im August 2025 aus Accumulus Synergy hervorgegangen ist.

„Im Namen des Vorstands freue ich mich sehr, Khushboo Sharma als neue CEO von Accumulus Synergy begrüßen zu dürfen“, erklärte Mark Taisey, Chairman of the Board. „Nachdem ich in den letzten Jahren mit ihr zusammengearbeitet habe, bin ich überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Führungsqualitäten, ihrer Fachkompetenz und ihres Engagements für die Weiterentwicklung der Regulierung in einer einzigartigen Position ist, um den Verband voranzubringen. Wir sind Francisco ebenfalls dankbar für seine Führungsqualitäten und seine Vision, die uns in diese nächste Phase geführt haben.“

Während ihrer Tätigkeit als Chief Regulatory Innovation Officer spielte Frau Sharma eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Strategie von Accumulus Synergy zur Modernisierung der Regulierungspolitik und zur Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb des globalen Ökosystems. Auf dieser Grundlage übernimmt sie nun ihre Rolle als CEO mit fast 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen regulatorische Innovation und politische Führung.

Zu ihrer Ernennung äußerte sie sich wie folgt: „Es ist mir eine Ehre, diese Position in einer so entscheidenden Zeit zu übernehmen. Da politische Entscheidungsträger, Industrie und Technologieanbieter die digitale Transformation begrüßen, bleibt die Rolle von Accumulus Synergy als gemeinnütziger Organisator weiterhin von entscheidender Bedeutung – um Interessengruppen aufeinander abzustimmen, politische Maßnahmen voranzutreiben und Ansätze zu fördern, bei denen die Patienten an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, auf unserem starken Fundament aufzubauen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern weltweit das regulatorische Umfeld der Zukunft zu gestalten.“

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Accumulus Synergy weiterhin darauf konzentrieren, globale Richtlinien zu gestalten, die Wissenschaft, Technologie und Vorschriften in Einklang bringen und mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten. Die Organisation wird Industrie, politische Entscheidungsträger und Technologieführer zusammenbringen, um ein kooperatives Ökosystem aufzubauen, das einen gerechten und zeitnahen Zugang zu Therapien für Patienten weltweit unterstützt.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Branchenverband, der sich für regulatorische Innovationen einsetzt – zum Wohl von Patienten auf der ganzen Welt. Durch einen politikorientierten und global abgestimmten Ansatz setzen wir uns für eine digitale Transformation ein, die Patienten in den Mittelpunkt des regulatorischen Fortschritts stellt. Indem wir Life-Science-Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Technologieführer zusammenbringen, schaffen wir ein kollaboratives Umfeld, in dem sich wissenschaftliche Erkenntnisse und regulatorische Strategien gemeinsam weiterentwickeln. So fördern wir gesundheitliche Chancengleichheit und beschleunigen den weltweiten Zugang zu Arzneimitteln.

