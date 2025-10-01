Accumulus Synergy nomme Khushboo Sharma au poste de Chief Executive Officer

BURLINGAME, Californie, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy a annoncé aujourd’hui, à travers son conseil d’administration, la nomination de Khushboo Sharma au poste de Chief Executive Officer, avec effet immédiat. Mme Sharma, qui occupait depuis 2022 le poste de Chief Regulatory Innovation Officer au sein de l’association, succède à Francisco Nogueira, qui se consacrera désormais exclusivement à la direction d’Accumulus Technologies, la société de technologie commerciale détachée d’Accumulus Synergy en août 2025.

« Au nom du conseil d’administration, je suis ravi d’accueillir Khushboo Sharma en tant que nouvelle PDG d’Accumulus Synergy », a déclaré Mark Taisey, président du conseil d’administration. « Collaborant moi-même avec elle depuis plusieurs années, je sais que son leadership, son expertise et son engagement à faire progresser la réglementation la placent dans une position unique pour guider l'association vers l'avenir. Nous tenions également à remercier Francisco pour son leadership et son esprit visionnaire qui nous ont menés à cette nouvelle ère. »

Au cours de son mandat en tant que Chief Regulatory Innovation Officer, Mme Sharma a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la stratégie d’Accumulus Synergy visant à moderniser la politique réglementaire et à renforcer la collaboration au sein de l’écosystème mondial. Forte de cette expérience, elle prend désormais ses fonctions de CEO avec près de 20 ans d'expérience dans le domaine de l’innovation réglementaire et de la gouvernance politique à son actif.

À propos de sa nomination, Mme Sharma a déclaré : « C’est un honneur d’assumer ce rôle à un moment aussi déterminant. Alors que les décideurs politiques, l’industrie et les fournisseurs de technologies adoptent la transformation numérique, le rôle fédérateur et non lucratif d’Accumulus Synergy demeure primordial : rassembler les parties prenantes, faire progresser les politiques et promouvoir des approches qui placent les patients au cœur des préoccupations. Je me réjouis à l’idée de m’appuyer sur nos solides connaissances et de collaborer avec nos membres et partenaires du monde entier afin de façonner l’écosystème réglementaire de demain. »

Pour l’avenir, Accumulus Synergy projette de continuer à se consacrer à l’élaboration de politiques mondiales qui harmonisent science, technologie et réglementations afin de répondre à l’évolution constante des innovations technologiques. L’organisation réunira des acteurs de l’industrie, des décideurs politiques et des leaders technologiques afin de créer un écosystème collaboratif visant à garantir un accès équitable et rapide aux traitements pour les patients du monde entier.

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association industrielle mondiale à but non lucratif qui s’engage à accélérer l’innovation réglementaire au profit des patients du monde entier. Grâce à une approche axée sur les politiques et harmonisée à l’échelle mondiale, nous militons en faveur d’une transformation numérique qui place les patients au cœur des évolutions réglementaires. En réunissant des organisations des sciences de la vie, des décideurs politiques et des leaders technologiques, nous créons un écosystème collaboratif dans lequel les sciences émergentes et les politiques évoluent ensemble, favorisant ainsi l’équité en matière de santé et accélérant l’accès aux médicaments.

Contact médias :

Allison Mari

media@accumulus.org

540-907-6053