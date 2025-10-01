アキュミュラスシナジー (Accumulus Synergy)、クシュブ・シャルマ (Khushboo Sharma) を最高経営責任者に任命

カリフォルニア州バーリンゲーム発, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アキュミュラスシナジーは本日、取締役会がクシュブ・シャルマを最高経営責任者 (CEO) に即日付で任命したと発表した。 同氏は2022年より同団体の最高規制イノベーション責任者 (Chief Regulatory Innovation Officer) を務めており、アキュミュラスシナジーから2025年8月に分社化された商業テクノロジー企業アキュミュラステクノロジーズ (Accumulus Technologies) の経営に専念するフランシスコ・ノゲイラ (Francisco Nogueira) の後任となる。

取締役会会長のマーク・タイジー (Mark Taisey) は以下のように述べている。「取締役会を代表して、クシュブ・シャルマをアキュミュラスシナジーの新しいCEOとして迎えることを大変嬉しく思います。 ここ数年にわたり彼女と共に仕事をしてきた経験から、リーダーシップ、専門知識、そして規制の進展に向けた取り組みに対する献身により、彼女がこの団体を前進させる上で特別な存在になっていると確信しています。 フランシスコ・ノゲイラが次の段階に到達するために示したリーダーシップとビジョンにも感謝しています｡」

最高規制イノベーション責任者としての在任期間中、シャルマは規制政策の近代化とグローバルなエコシステム全体での協力強化に向けたアキュミュラスシナジーの戦略を策定する上で中心的な役割を果たした。 この基盤を土台に、同氏は規制イノベーションおよび政策リーダーシップにおける20年近い経験をもってCEOの職務に就く。

任命に際し、クシュブ・シャルマは次のように述べている。「この重要な時期にこの役割を担うことができ光栄に思います。 政策立案者、産業界、そしてテクノロジー提供者がデジタルトランスフォーメーションを受け入れる中で、ステークホルダーを結集し、政策を推進し、患者を第一に考えるアプローチを推奨するために、アキュミュラスシナジーが非営利の調整役として果たす役割は依然として重要です。 私たちの強固な基盤の上に立ち、世界中の会員やパートナーと協力して未来の規制エコシステムを形成していくことを楽しみにしています｡」

今後を見据え、アキュミュラスシナジーは引き続き、科学、技術、規制を調和させ、技術革新の進展に歩調を合わせる国際的な政策の形成に注力していく。 同団体は産業界、政策立案者、テクノロジーリーダーを結集し、世界中の患者が公平かつタイムリーに治療にアクセスするのを支援する協調的なエコシステムの構築を進めていく。

アキュミュラスシナジーについて

アキュミュラスシナジーは、世界中の患者の利益のための規制イノベーション加速に取り組むグローバルな非営利業界団体である。 政策主導かつグローバルに整合されたアプローチを通じて、規制改革の中心に患者を据えたデジタルトランスフォーメーションを推進している。 ライフサイエンス関連組織、政策立案者、技術リーダーを結集し、科学と政策が共に進化する協調的なエコシステムを構築することで、医療における公平性を推進し、医薬品へのアクセスを迅速化している。

報道関係者向け問い合わせ先：

アリソン・マリ (Allison Mari)

media@accumulus.org

540-907-6053