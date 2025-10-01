Sampo Oyj, johdon liiketoimet, 1.10.2025 klo 14.30
Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Janbu Holthe)
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen. Osakkeet on hankittu Sampo-konsernin pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2020:1 ehtojen mukaisesti.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ingrid Janbu Holthe
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 124967/7/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-29
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 18 241 Yksikköhinta: 9,7504 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 18 241 Keskihinta: 9,7504 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 18 215 Yksikköhinta: 9,7644 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 18 215 Keskihinta: 9,7644 EUR
____________________________________________
Kaikki yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 36 456 osaketta.
SAMPO OYJ
Sami Taipalus
Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com