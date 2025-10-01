TextMagic AS aktsionäride otsus

TextMagic AS juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsus koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 17.09.2025, samal päeval avaldati teade ka Seltsi kodulehel ja ajalehes „Eesti Ekspress“.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 24.09.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 17.09.2025 kl 10:00 kuni 01.10.2025 12:00. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 01.10.2025 kell 12:00 (GMT +3), kokku 3 TextMagic AS aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 7 364 126 häält, mis moodustab kokku 85,53% aktsiatega esindatud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu.

TextMagic AS aktsionärid võtsid 01.10.2025 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 2991 sätestatud korras vastu järgmise otsuse:

Kasumi jaotamine

Aktsionäride poolt kinnitatud Aktsiaseltsi 2024. a auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt on jaotuskõlblik kasum 31.12.2024 seisuga kokku 3 534 000 eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:

Maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 291 500 eurot dividendidena aktsionäridele; Kasumi jääk summas 2 242 500 eurot jätta jaotamata.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.10.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.09.2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 07.10.2025.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 7 364 126 häält ehk 85,53% häältest.

Hääletusprotokoll on lisatud käesolevale teatele.

Priit Vaikmaa

TextMagic AS tegevjuht

investor@textmagic.biz

Manus