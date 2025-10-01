CIRA présente Cyber Stack : une suite canadienne de cybersécurité pour protéger les organisations contre les cybermenaces

OTTAWA, Ontario, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA a annoncé aujourd’hui le lancement de Cyber Stack de CIRA, un nouveau portefeuille simplifié qui regroupe sous un nom unique sa gamme de solutions de cybersécurité. Cyber Stack regroupe les services de confiance de CIRA, à savoir CIRA XDR, la Formation en cybersécurité de CIRA, CIRA Anycast DNS et CIRA DNS Firewall, en un seul portefeuille intégré conçu pour aider les organisations à renforcer leur résilience numérique face à un paysage de menaces en constante évolution.

Ce qui a commencé comme une solution unique de cybersécurité avec CIRA Anycast DNS s’est progressivement transformé en un portefeuille intégré à plusieurs niveaux auquel les organisations de partout au Canada peuvent faire confiance. Cyber Stack simplifie la manière dont les professionnel·les de l’informatique, travaillant seul·es ou en équipe, intègrent et déploient de nouvelles solutions dans les piles technologiques existantes pour une protection multicouches. Ancrée dans l’identité canadienne, la nouvelle gamme fonctionne comme un bouclier intégré et évoque la solidité des rondins empilés, comme une protection robuste, durable et locale.

« CIRA Cyber Stack est plus qu’un nouveau nom, c’est un engagement à fournir des solutions de cybersécurité de classe mondiale conçues au Canada sur lesquelles les organisations peuvent compter », a déclaré Jon Ferguson, vice-président, Cybersécurité et DNS, CIRA. « En unifiant nos produits, nous permettons aux entreprises de se protéger plus facilement tout en renforçant leur résilience globale et en leur donnant la confiance nécessaire pour faire face aux menaces de demain. »

Cyber Stack sera lancé aujourd’hui à l’occasion de la conférence SecTor 2025 (au kiosque no 1011) et dans le cadre de Canadien·nes branché·es qui se tiendra à Toronto, et sera déployé sur les plateformes des client·es dans les prochains jours. Bien que la suite soit conçue pour offrir une puissance combinée, chaque produit de cybersécurité CIRA continuera d’être disponible individuellement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cira.ca/fr/cyberstack.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.