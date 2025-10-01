Partenaires Ninepoint LP annonce des changements dans la gestion du portefeuille du FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA

TORONTO, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint » ou le « Gestionnaire ») a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 3 octobre 2025 ou vers cette date, John Wilson, Jeff Sayer et Colin Watson seront les gestionnaires de portefeuille du FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint (le « Fonds »).

MM. Wilson, Sayer et Watson reprennent les fonctions de gestion de portefeuille d’Alex Tapscott, qui quitte son poste à Ninepoint pour relever un autre défi professionnel.

M. Tapscott restera consultant pour Ninepoint afin d’aider l’équipe de gestion du portefeuille et le Groupe des actifs numériques à mettre en œuvre les stratégies de placement ainsi que les activités de marketing du Fonds. Jake Moodie, analyste au sein du Groupe des actifs numériques de Ninepoint, restera membre de l’équipe de placement du Fonds.

Il n’y a aucun changement dans les objectifs ou les stratégies de placement du Fonds.

À propos de l’équipe de gestion du portefeuille

John Wilson est un associé fondateur de Ninepoint, où il est codirecteur général et associé directeur. Il supervise tous les aspects des projets de placement et de recherche de la société. Avant la formation de Ninepoint, il était chef de la direction, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal chez Sprott Asset Management (SAM). Avant de se joindre à SAM, il a été chef des placements chez Cumberland Private Wealth Management, fondateur et chef de la direction de DDX Capital Partners, une société de gestion de placements alternatifs, directeur général à RBC Marchés des Capitaux, directeur chez UBS Canada et, précédemment, il a occupé divers postes de gestion chez Nortel Networks.

Il est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université Queen’s et d’un MBA de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Jeff Sayer est vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint. Il supervise les stratégies de placement dans les actions mondiales, les infrastructures, l’équilibré tactique et les sociétés à actions scindées pour le compte de la société. Avant la formation de Ninepoint, il travaillait chez Sprott Asset Management (SAM), où il a accumulé plus de 20 ans d’expérience en gestion de placements.

Il est titulaire d’un MBA de la Schulich School of Business de l’Université York et a obtenu son titre de CFA en 2004.

Colin Watson est vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint. Son expérience couvre les actions, la répartition d’actifs ainsi que les stratégies basées sur les produits dérivés. Avant de se joindre à Ninepoint, il a travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille chez IMCO au sein d’une équipe chargée de superviser la répartition d’actions cotées en bourse et de déployer des stratégies basées sur des produits dérivés pour la stratégie de répartition d’actifs publics d’IMCO. Avant IMCO, il a travaillé chez Ninepoint sur la sélection des actions et les superpositions basées sur les options.

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de la Degroote School of Business de l’Université McMaster.

Jake Moodie est analyste au sein du Groupe des actifs numériques de Ninepoint. Il est directement impliqué dans les opérations quotidiennes du Fonds et effectue des recherches sur les cryptoactifs et les actions de sociétés ouvertes liées à la cryptomonnaie et à l’IA. Il est également l’auteur de Digital Asset Digest, la publication hebdomadaire de Ninepoint sur le marché des cryptomonnaies. Outre ses activités de recherche et de rédaction, il contribue activement à l’élaboration et à l’exploration de stratégies innovantes visant à enrichir davantage la plateforme du Groupe des actifs numériques de Ninepoint, tout en soutenant les initiatives de communication avec les investisseurs et d’engagement des clients.

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec mention très bien) de la Smith School of Business de l’université Queen’s.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »).

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans les Fonds. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’effectuer un placement. Les renseignements contenus dans les présentes ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Le FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour obtenir une description de ces risques; risque lié à la gestion active, risque lié à la chaîne de blocs, risque lié aux services de communication, risque lié à la concentration, risque lié à la cryptomonnaie, risque lié au change, risque lié à la cybersécurité, risque lié aux produits dérivés, risque lié à l’innovation de rupture, risque lié aux technologies émergentes, risque lié aux fonds négociés en bourse, risque lié à la valeur liquidative en devises étrangères, risque lié aux placements étrangers, risque lié à l’inflation, risque lié aux technologies de l’information, risque lié à l’illiquidité, risque lié au marché, risque lié à la réglementation, risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres, risque lié à la série, risque lié aux petites sociétés, risque lié à l’émetteur spécifique, risque lié à la fiscalité, risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB, risque lié à l’interruption de la négociation de la série FNB et risque lié au cours de la série FNB.

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com