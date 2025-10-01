Cosmo5 voit le jour pour mener la révolution du marketing omnicanal propulsé par l’IA

MONTRÉAL, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui marque le lancement officiel de Cosmo5, un groupe international d’intelligence marketing omnicanal, conçu pour la nouvelle ère de l’engagement de marque alimenté par l’intelligence artificielle. Anciennement connu sous le nom de Labelium Group, une agence numérique fondée en 2001, Cosmo5 a rapidement évolué pour devenir un leader mondial avec des équipes dans 18 pays répartis sur quatre continents. Cosmo5 se spécialise dans la livraison d’intelligence de nouvelle génération afin de redéfinir la manière dont les marques abordent la recherche et la découvrabilité, l’analyse des consommateurs et l’exécution complète du tunnel de conversion.

Lancé à un moment de grands changements dans l’industrie du marketing, Cosmo5 fait son entrée sur le marché alors que l’intelligence artificielle redéfinit non seulement les pratiques de marketing, mais aussi les comportements des gens, leurs façons de chercher et d’interagir avec les marques. À une époque de recherche omnicanale et de convergence des médias où les consommateurs découvrent les marques à travers des plateformes vocales, visuelles, textuelles, sociales et prédictives, l’approche multidimensionnelle de Cosmo5, qui interprète toutes les formes d’intelligence ( artificielle, stratégique, émotionnelle, opérationnelle et éthique), n’a jamais été aussi pertinente et essentielle. L’expertise de Cosmo5 consiste à décoder les algorithmes qui influencent les comportements d’achat, aidant ainsi les marques visionnaires à se démarquer avec pertinence et impact partout où ça compte.

« Issu du monde de la recherche en ligne, notre ADN numérique nous a permis de maîtriser les algorithmes dès le premier jour », explique Alexis de Laurens, Chef de la direction Amériques de Cosmo5. « Sous le nom de Cosmo5, nous unifions notre profonde expertise stratégique et notre exécution spécialisée au sein d’une nouvelle structure optimisée. Notre but est d’aider les marques à naviguer dans cette nouvelle ère de l’intelligence, de l’IA et des algorithmes qui bouleversent le paysage de la recherche, des médias sociaux et du numérique pour les annonceurs modernes. Comprendre le consommateur demeure essentiel, mais maîtriser la couche algorithmique dans un monde de plus en plus numérique est maintenant crucial pour générer de la valeur pour nos clients, et nous sommes le partenaire idéal pour y parvenir. »

Au cœur de l’offre de Cosmo5 se trouvent cinq domaines d’affaires clés pour aider les marques les plus visionnaires à garder une longueur d’avance :

Médias : stimuler la croissance et la précision à travers tous les points de contact payants, organiques et détenus, de la télévision connectée aux réseaux sociaux, en passant par la recherche en ligne, les places de marchés en ligne, le référencement dans les plateformes IA ainsi que l'affichage extérieur numérique.



: stimuler la croissance et la précision à travers tous les points de contact payants, organiques et détenus, de la télévision connectée aux réseaux sociaux, en passant par la recherche en ligne, les places de marchés en ligne, le référencement dans les plateformes IA ainsi que l'affichage extérieur numérique. Commerce : bâtir des expériences fluides qui convertissent, tant en commerce en ligne qu’en magasin, notamment grâce à notre expertise poussée en gestion de flux produits.



: bâtir des expériences fluides qui convertissent, tant en commerce en ligne qu’en magasin, notamment grâce à notre expertise poussée en gestion de flux produits. Créatif : concevoir des récits audacieux et culturellement pertinents qui se démarquent grâce à nos capacités en création publicitaire ainsi qu’en optimisation de contenu.



: concevoir des récits audacieux et culturellement pertinents qui se démarquent grâce à nos capacités en création publicitaire ainsi qu’en optimisation de contenu. Données : exploiter l’intelligence pour offrir des expériences personnalisées en temps réel ainsi que des modélisations complexes pour guider la réflexion stratégique de nos clients.



: exploiter l’intelligence pour offrir des expériences personnalisées en temps réel ainsi que des modélisations complexes pour guider la réflexion stratégique de nos clients. Technologie : développer des infrastructures numériques favorisant la rapidité, l’évolutivité et l’innovation afin de toujours être prêt à tirer profit des nouvelles tendances.



Cosmo5 compte déjà parmi ses clients certaines des plus grandes marques mondiales, telles que L'Oréal, LVMH, LG, Micron, LEGO, Ancestry, Meta, Warner Bros, Zadig & Voltaire, Christie’s, Ardene, Thread Collective, Moose Knuckles, Michelin et bien d’autres.

À propos de Cosmo5

Cosmo5 est un groupe international d’intelligence marketing omnicanal, regroupant environ 1 300 experts dans 18 pays à travers quatre continents. Fondé en 2001 sous le nom de Labelium Group, Cosmo5 réunit désormais une constellation de 23 entreprises sous une identité commune.

Cosmo5 tire parti de la puissance combinée des Médias, du Commerce, de la Création, des Données et de la Technologie pour offrir des solutions de transformation intégrées basées sur une compréhension approfondie du marché, aidant ainsi les marques les plus visionnaires au monde à garder une longueur d’avance. Soutenu par plus de 200 partenaires technologiques et plateformes, l’écosystème connecté de Cosmo5 permet aux marques de naviguer avec confiance le marketing de demain à l’ère de l’intelligence.

www.cosmo5.com

Contacts Médias

Agile Minds Collective

hello@agilemindscollective.com