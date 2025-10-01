Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 58 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
1. oktober 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 24. - 30. september 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.821.500
|780.397.606
|24. september 2025
|22.000
|235,95
|5.190.900
|25. september 2025
|22.000
|237,90
|5.233.800
|26. september 2025
|22.000
|238,11
|5.238.420
|29. september 2025
|20.000
|237,61
|4.752.200
|30. september 2025
|20.000
|236,13
|4.722.600
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.927.500
|805.535.526
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.374.356 B-aktier svarende til 1,59 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 24. – 30. september 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
