ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 58 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

1. oktober 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 24. - 30. september 2025 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]2.821.500 780.397.606
24. september 202522.000235,955.190.900
25. september 202522.000237,905.233.800
26. september 202522.000238,115.238.420
29. september 202520.000237,614.752.200
30. september 202520.000236,134.722.600
Akkumuleret under programmet (B-aktier)2.927.500 805.535.526

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.374.356 B-aktier svarende til 1,59 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 24. – 30. september 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

