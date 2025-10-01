Les Services canadiens de l’ouïe lancent Auracast™ pour rendre les services d’affaires et publics accessibles partout au Canada

Toronto, Ontario, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSQ

Tournée vers l’avenir, inclusive et facile à déployer

Les Services canadiens de l’ouïe ont annoncé aujourd’hui le lancement national de solutions d’aide auditive de nouvelle génération intégrant Auracast™, la première technologie de diffusion audio conçue pour être accessible sur plusieurs plateformes, marquant ainsi une avancée majeure dans le domaine de l’aide à l’écoute. Basée sur la technologie sonore Bluetooth® MD Low Energy (LE), Auracast™ permet aux établissements de diffuser en direct le son provenant des comptoirs ou des systèmes de sonorisation directement vers des appareils personnels, notamment des prothèses auditives, des écouteurs et des téléphones intelligents compatibles. Cette innovation permet de réduire les obstacles à l’audition liés à la disparité des appareils fonctionnels auditifs, ce qui améliore l’expérience utilisateur et favorise l’accès inclusif aux espaces publics. Le déploiement rapide de la technologie Auracast™ devrait permettre d’assurer la compatibilité de 50 % des prothèses auditives avec Auracast™ d’ici 2026, et de garantir une compatibilité totale d’ici 2030. De plus, 90 % des téléphones intelligents seront compatibles avec la technologie Auracast™ d’ici 2027, ce qui en fait une année critique pour les organisations qui souhaitent garantir l’accessibilité à long terme et proposer des expériences inclusives.

« Forts de plus de 85 ans d’expérience dans le domaine de l’accessibilité auditive, les Services canadiens de l’ouïe sont fiers de pouvoir proposer Auracast™ au Canada comme un moyen pratique et évolutif pour créer des environnements sans obstacle. Du service au comptoir aux salles de classe et aux terminaux, nous combinons une technologie de pointe éprouvée à nos conseils d’experts pour offrir une communication plus limpide, en toute confiance et avec attention », a déclaré Julia Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l’ouïe.

La Bibliothèque publique de Kitchener est l’un des premiers fournisseurs au Canada à travailler aux côtés des Services canadiens de l’ouïe pour investir dans la technologie Auracast™, notamment dans le cadre de ses initiatives en matière d’accessibilité. « L’accessibilité ne constitue pas un simple complément. Elle est au cœur de l’apprentissage tout au long de la vie et du bien-être de la communauté. La présence de boucles auditives, par exemple, des systèmes hybrides et Auracast™, dans toutes les succursales de la Bibliothèque publique de Kitchener concrétise cet engagement pour chaque personne », a déclaré David Mason, stratège en expériences inclusives à la Bibliothèque publique de Kitchener.

Spécialement conçue pour les environnements réels

La technologie Auracast™ des Services canadiens de l’ouïe est conçue pour répondre aux besoins des services et des affaires destinés au public :

Technologie tournée vers l’avenir : Basée sur Auracast™, l’évolution de l’aide auditive.

Basée sur Auracast™, l’évolution de l’aide auditive. Compatibilité hybride : Fonctionne en complément des boucles d’induction auditives traditionnelles dans le cadre de déploiements progressifs ou à grande échelle.

Fonctionne en complément des boucles d’induction auditives traditionnelles dans le cadre de déploiements progressifs ou à grande échelle. Conception inclusive : Profite aux personnes malentendantes et permet à chaque personne de mieux entendre dans les environnements bruyants.

Profite aux personnes malentendantes et permet à chaque personne de mieux entendre dans les environnements bruyants. Simple et évolutive : Systèmes d’amplification du champ acoustique et de comptoir prêts à l’emploi; solutions pour grandes surfaces s’intégrant aux systèmes audiovisuels / de sonorisation existants.

Systèmes d’amplification du champ acoustique et de comptoir prêts à l’emploi; solutions pour grandes surfaces s’intégrant aux systèmes audiovisuels / de sonorisation existants. Solution conforme : Prend en charge la fourniture de services inclusifs conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et à la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA). Conçue pour favoriser l’inclusion dans le monde réel.

Un son plus limpide. Une accessibilité plus intelligente. Partout.

Services municipaux et communautaires : Les systèmes Auracast™ permettent d’améliorer l’accessibilité aux comptoirs de services et dans les espaces communs, notamment lors des réunions des conseils municipaux, contribuant ainsi à réduire les plaintes et à renforcer la confiance du public.

Les systèmes Auracast™ permettent d’améliorer l’accessibilité aux comptoirs de services et dans les espaces communs, notamment lors des réunions des conseils municipaux, contribuant ainsi à réduire les plaintes et à renforcer la confiance du public. Transports, aéroports et établissements : Grâce à la technologie Auracast™, toutes les interactions et annonces, qu’elles proviennent des comptoirs d’enregistrement ou des systèmes de sonorisation, sont accessibles via les appareils personnels des voyageurs.

Grâce à la technologie Auracast™, toutes les interactions et annonces, qu’elles proviennent des comptoirs d’enregistrement ou des systèmes de sonorisation, sont accessibles via les appareils personnels des voyageurs. Écoles et éducation : Systèmes portatifs d’amplification du champ acoustique pour les salles de classe, qui se connectent aux appareils compatibles Auracast™ des élèves, éliminant ainsi les récepteurs coûteux et garantissant un accès égal à l’éducation, sans stigmatisation.

Systèmes portatifs d’amplification du champ acoustique pour les salles de classe, qui se connectent aux appareils compatibles Auracast™ des élèves, éliminant ainsi les récepteurs coûteux et garantissant un accès égal à l’éducation, sans stigmatisation. Milieux de soins de santé : Auracast™ garantit la clarté des communications dans les comptoirs et des annonces dans les hôpitaux, contribuant ainsi à la sécurité des patients, à l’efficacité des soins et à l’équité en matière de santé.

Les solutions Auracast™ des Services canadiens de l’ouïe sont désormais disponibles partout au Canada.

Les organisations peuvent demander une démonstration ou réserver une consultation pour évaluer leurs besoins et déterminer la façon dont nos solutions peuvent s’intégrer à leur infrastructure existante.

À propos des Services canadiens de l’ouïe

Nous autonomisons des vies. Fièrement canadiens depuis 1940, les Services canadiens de l’ouïe (SCO) sont le chef de file national en matière de solution d’accessibilité, de programmes, de services, de formations et de produits qui permettent à la communauté Sourde et malentendante de surpasser les obstacles à la participation sociale. Forts de 85 années d’expérience, nous proposons des solutions d’accessibilité et des services cliniques et sociaux de pointe. Notre équipe s’engage à respecter les normes les plus élevées, comme le confirme la mention d’honneur d’Agrément Canada. Nous proposons des bourses d’études aux étudiants démontrant un besoin à l’échelle nationale, et nous constituons la plus grande organisation à but non lucratif au Canada à financer des recherches pour améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes.

Contact pour les médias :

Lisa Flowers, Marketing et communications

lflowers@chs.ca 647-327-1344

Produit et démonstrations :

Solutions auditives inclusives pour les espaces publics | Services canadiens de l’ouïe