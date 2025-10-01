CCC et Nav-Aids fournissent à l'armée américaine des équipements de test au sol pour les hélicoptères Black Hawk

OTTAWA, Ontario, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté un contrat auprès du département américain de la Défense (U.S. DoD) pour la fourniture d'adaptateurs de test de pression fabriqués par Nav-Aids. Ces adaptateurs permettront aux équipes de maintenance de l'armée américaine de connecter en toute sécurité des équipements de test aux hélicoptères Black Hawk et de vérifier l'absence de fuites, la stabilité de la pression ainsi que l'état du système.

Basée à Montréal, au Québec, Nav-Aids Ltd. est un leader mondialement reconnu dans la conception et la fabrication d'équipements de test avionique, en particulier d'adaptateurs de test pitot-statique et de kits d'accessoires de données aérodynamiques. La société est spécialisée dans les adaptateurs de test de pression, qui sont des outils essentiels utilisés pour vérifier l'intégrité et les performances des systèmes « pitot-static » des avions. Ses adaptateurs sont conçus pour s'ajuster sans interruption à différents modèles d'avions, y compris les avions civils, d'affaires, militaires et même spatiaux. Chaque adaptateur de test de pression est conçu pour créer une connexion sécurisée et étanche entre les ports statiques ou les sondes « Pitot » de l'avion et l'équipement de test. Cela garantit des lectures précises lors de l'entretien de routine ou de dépannage.

Nav-Aids propose plus de 500 adaptateurs spécifiques aux avions, disponibles individuellement ou dans le cadre de kits complets comprenant tous les composants nécessaires aux essais. Outre le matériel, Nav-Aids fournit une assistance technique et un service après-vente, renforçant ainsi son rôle de partenaire de confiance dans le domaine de la sécurité aérienne.

Grâce à son service gratuit de maître d'œuvre DoD des É.-U., la CCC permet à des entreprises comme Nav-Aids de fournir des solutions fabriquées au Canada à l'armée américaine. Ensemble, la CCC et Nav-Aids fournissent des adaptateurs de test de pression au commandement de l'armée de terre américaine, qui supervise l'armée active, la réserve de l'armée et la garde nationale de l'armée. Ce commandement est chargé d'organiser, de former et d'équiper le personnel de l'armée américaine, ainsi que de soutenir les autorités civiles en cas d'urgence. Pour la seule année 2024, le budget de l'armée de terre américaine s'élevait à environ 185,5 milliards de dollars, dont 15,77 milliards consacrés à la recherche, au développement, aux essais et à l'évaluation.

