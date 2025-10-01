„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. rugsėjo mėnesį

 | Source: APB "Apranga" APB "Apranga"

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2025 m. rugsėjo mėnesį sudarė 31,2 mln. eurų ir buvo 9,4% didesnė nei 2024 m. rugsėjį.

2025 m. trečią ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 99,7 mln. eurų, arba 11,0% daugiau, nei 2024 metais. Grupės tinklo apyvarta 2025 m. trečią ketvirtį Lietuvoje augo 13,1%, Latvijoje augo 9,0%, o Estijoje augo 6,6%, lyginant su 2024 m. trečiu ketvirčiu.

2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 265,8 mln. eurų, arba 5,7% daugiau nei 2024 metų atitinkamu laikotarpiu.

Grupės tinklo apyvarta 2025 metų sausio-rugsėjo mėnesiais Lietuvoje sudarė 160,2 mln. eurų arba 7,8% daugiau nei 2024 metų sausio-rugsėjo mėnesiais. Per tą patį laikotarpį Grupės apyvarta Latvijoje sudarė 68,1 mln. eurų ir augo 5,0%, o Estijoje apyvarta sudarė 37,4 mln. eurų ir sumažėjo -1,2%, lyginant su 2024 metų atitinkamu laikotarpiu.

2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 4 naujas parduotuves, renovavo 8 parduotuves, tame tarpe 4 iš jų išplėtė, ir 4 parduotuves uždarė.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 171 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 44 Latvijoje ir 24 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 92,7 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 1,3%.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801


 


