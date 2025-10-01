Marques, détaillants et campus: le Mois du commerce équitable est lancé partout au pays 

OTTAWA, Ontario, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En octobre, Fairtrade Canada fête le Mois du commerce équitable. L’objectif : montrer qu’on peut bâtir un monde plus juste et plus durable en faisant les bons choix au quotidien. D’après une nouvelle étude mondiale, Fairtrade change la réalité des personnes qui cultivent et produisent nos biens. Quant à la population et aux entreprises canadiennes, elles continuent de prouver qu’en matière de consommation, l’éthique et l’excellence vont de pair.

Faits saillants de la campagne

Cette année, la campagne prévoit des tirages hebdomadaires, des offres promotionnelles sur des dizaines de marques Fairtrade canadiennes et des initiatives chez des centaines de détaillants au pays. Outre les offres en circulaire et les présentoirs Fairtrade en magasin, les marques participantes réitèrent leur engagement de longue date vis-à-vis du développement durable et du commerce équitable en proposant jusqu’à 25 % de rabais sur leurs produits Fairtrade.

Et ce n’est pas tout : partout au Canada, les écoles et les campus équitables organisent des activités communautaires pour souligner l’occasion, renseigner le public et agir en faveur d’un commerce plus équitable.

Pour découvrir les offres promotionnelles et les activités prévues, en savoir plus sur le mouvement ou vous impliquer en toute simplicité, moisducommerceequitable.net.

Pleins feux sur nos partenaires

Le Mois du commerce équitable permet aussi de faire connaître les entreprises canadiennes pour qui l’équité et la durabilité sont des valeurs incontournables.

Kicking Horse Coffee est connu pour son délicieux café, mais aussi pour son partenariat avec les agricultrices et les agriculteurs Fairtrade, qui dure depuis près de 30 ans. « Kicking Horse Coffee, c’est un café corsé qui fesse dans le tas tout en respectant les gens derrière le produit », résume Laura Brown, responsable du marketing durable. « Notre entreprise est fière partenaire de Fairtrade depuis presque 30 ans. Notre mission, c’est d’offrir un meilleur café au plus grand nombre – et c’est exactement ce que nous faisons. Ces deux dernières années, plus d’un million et demi de personnes ont acheté notre café certifié bio et équitable pour la première fois. L’an dernier, nous avons vendu près de 4,5 millions de kilos de café torréfié Fairtrade. Au Canada, nous fournissons plus de monde que jamais en café. C’est la preuve qu’on peut faire les bons choix tout en offrant un excellent produit. »

Comme coopérative de travail, Camino incarne pleinement les valeurs Fairtrade. « Le secteur alimentaire fait partie d’un système mondial complexe », explique Lincoln Neal, directeur des ventes et du marketing à La Siembra (Camino). « On nous pousse constamment à faire passer les profits avant les gens. C’est difficile, mais notre engagement envers Fairtrade nous sert de guide. Nous évitons les portefeuilles de placement et les investisseurs en capital de risque irresponsables; nos actionnaires, ce sont avant tout nos membres et les petits producteurs des pays du Sud. Nous nous engageons à toujours faire passer les gens avant les profits, et à mesurer notre succès au nombre de fermes familiales avec lesquelles nous collaborons. »

Un mouvement pancanadien

Le Mois du commerce équitable se veut un rappel : chaque décision d’achat compte. Opter pour le commerce équitable au Canada, c’est encourager les agricultrices et les travailleurs, enrichir les collectivités et bâtir un système alimentaire plus juste et durable, tout en achetant des produits exceptionnels.

