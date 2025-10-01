Royalton Hotels & Resorts anuncia una nueva categoría de suites: Royalton Suites & Villas

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts anunció el lanzamiento de Royalton Suites & Villas, una nueva categoría dentro de las suites Diamond Club™ diseñada para ofrecer un enfoque más elevado de la hospitalidad todo incluido. Su debut oficial será el 1 de noviembre de 2025 y destacará suites y villas reconocidas por su excepcional amplitud, sus distribuciones expansivas y sus dimensiones inigualables dentro del mercado todo incluido. Perfecta para familias, grupos de amigos o parejas que buscan una forma más grandiosa de viajar, Royalton Suites & Villas redefine la noción de espacio en la hospitalidad en el Caribe.

Desde los reconocidos Overwater Bungalows hasta las amplias Chairman y Presidential Suites, y la inigualable CHIC Mansion, estos alojamientos se distinguen principalmente por su tamaño. Villas de varias habitaciones con extensas áreas sociales, suites que evocan residencias privadas y santuarios construidos directamente sobre el mar ofrecen a los viajeros la libertad de disfrutar, convivir y celebrar la vida a una escala mayor. Combinados con inclusiones elevadas y servicios personalizados, estos espacios ofrecen un nivel de comodidad y sofisticación sin precedentes en el segmento todo incluido.

“Royalton Suites & Villas representa la siguiente evolución de nuestra visión de sorprender y deleitar a los huéspedes que buscan más que una simple suite”, señaló Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución de Royalton Hotels & Resorts. “Tenemos el privilegio de ofrecer algunos de los alojamientos más amplios, modernos y exclusivos del Caribe. Este lanzamiento nos permite resaltar su magnitud y potencial, combinándolos con un servicio elevado y detalles personalizados que marcarán un nuevo referente en el mercado todo incluido.”

Los huéspedes que reserven estas suites también disfrutarán de una versión enriquecida de la categoría Diamond Club™, con inclusiones selectas diseñadas para complementar la grandeza del espacio. Dependiendo de la suite, las mejoras podrán incluir cócteles de autor preparados en la habitación por un mixólogo, champaña de marca a la llegada, desayuno diario a la carta servido en la privacidad de la suite o detalles de cortesía nocturnos con mignardises artesanales. Un servicio de mayordomo con atención aún más personalizada y amenidades cuidadosamente seleccionadas completan la experiencia, garantizando que cada estancia se sienta indulgente y personalizada. Posicionada por encima de Diamond Club™ y de las Habitaciones & Suites insignia de la marca, esta nueva categoría refleja finalmente la magnitud y amplitud de los alojamientos más excepcionales de Royalton Hotels & Resorts.

Royalton Suites & Villas se implementará en dos fases. A partir del 1 de noviembre de 2025, los huéspedes que se alojen en Overwater Bungalows & Villas podrán disfrutar de esta experiencia renovada, mientras que a partir del 1 de marzo de 2026 será el turno de quienes reserven en las Chairman Suites, Presidential Suites y la CHIC Mansion en todos los resorts aplicables.

La introducción de Royalton Suites & Villas se apoya en el éxito reciente de las mejoras realizadas en las categorías Diamond Club™ y Star Class™, un hito que elevó las expectativas en toda la industria y que ha sido ampliamente valorado por los viajeros, generando una creciente demanda en todo el portafolio. Se espera que esta nueva categoría fortalezca aún más dicha demanda al ofrecer a los viajeros nuevas razones para reservar en los alojamientos más exclusivos de la marca.

Con propiedades en siete de los destinos más codiciados del Caribe, Royalton Hotels & Resorts continúa marcando el rumbo del sector todo incluido gracias a su compromiso con la innovación, su sólida cultura de servicio y la creación de experiencias inolvidables para los huéspedes.

Para más información, visite www.royaltonresorts.com

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/937989ff-0b2a-4735-99c8-821cd5d302a8/es