SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. rugsėjo mėn. GAV

Vilnius, Lietuva, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) sumažėjo iki 45 276 142 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. rugpjūčio mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 45 641 043 Eur.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1,0815 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. rugpjūčio mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0902 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo iki 3,41%, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. rugpjūčio mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 3,73%.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/