Dantax A/S - Ledende medarbejderes transaktioner

 | Source: Dantax A/S Dantax A/S

Dantax A/S - Ledende medarbejderes transaktioner


Ændring i aktiebesiddelser hos Dantax A/S' indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.


Der henvises til vedhæftede skema

Vedhæftet fil


Attachments

Salg af aktier

Recommended Reading