Information réglementée, 1 octobre 2025 (17.40 CEST)

Annonce du nombre total des droits de vote au 30 septembre 2025

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, KBC Ancora publie mensuellement sur son site web et par le biais d'un communiqué de presse le capital total, ainsi que l'évolution du nombre total de titres avec droit de vote et du nombre total des droits de vote, dans la mesure où ces données ont changé au cours du mois précédent.

Situation au 30 septembre 2025

Capital total : EUR 3.158.128.455,28

Nombre total de titres avec droit de vote : 77.011.844

Nombre de titres à droit de vote double : 39.704.914

Nombre total des droits de vote (= le dénominateur) : 116.716.758

Cet état du nombre total de droits de vote (le "dénominateur") sert de base à la notification des participations importantes des actionnaires.

Sur la base de ces informations, les actionnaires de KBC Ancora peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier:

31 octobre 2025 Assemblée Générale des Actionnaires

30 janvier 2026 Rapport financier semestriel (premier semestre) exercice 2025/2026

28 août 2026 Communiqué annuel exercice 2025/2026

KBC Ancora Investor Relations & Press contact: Jan Bergmans

tél.: +32 (0)16 27 96 72 – e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be

