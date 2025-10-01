Signaux Girod réalise l'acquisition de Michat Electronique

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

SIGNAUX GIROD REALISE L’ACQUISITION

DE MICHAT ELECTRONIQUE

La société SIGNAUX GIROD, société-mère du groupe GIRODGROUP et acteur historique du marché des équipements de la route et de la ville, a acquis ce jour 100 % des titres de la société MICHAT ELECTRONIQUE, société spécialisée dans la signalisation dynamique des parkings.

La société MICHAT ELECTRONIQUE, située à MOURS-SAINT-EUSEBE (26), fondée par M. Eric MICHAT et Mme Isabelle BOROWICZ, bénéficie d’une expertise de niche, spécialisée dans l’étude et la réalisation de systèmes d’interface, de solutions de comptage et de panneaux dynamiques à LED pour les parcs de stationnement.

Cette acquisition permettra à GIRODGROUP d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance sur un marché en développement, à l’heure de la digitalisation des infrastructures urbaines et, permettra également d’adresser la cible des clients du secteur privé du stationnement.

Elle constituera pour MICHAT ELECTRONIQUE des perspectives de développement en bénéficiant de l’expérience et du savoir-faire du groupe qu’elle intègre.

