UTI GROUP :RENFORCE SON POSITIONNEMENT STRATEGIQUE AVEC L'ACQUISITION D'AZZURA CONSEIL





COMMUNIQUE DE PRESSE Paris le 1er octobre 2025

UTI GROUP renforce son positionnement stratégique avec l’acquisition d’AZZURA Conseil





UTI GROUP annonce l’acquisition d’Azzura Conseil, cabinet de conseil et d’expertise métier reconnu auprès des institutions financières et partenaire depuis plus de 5 ans. Cette opération marque une étape décisive dans le plan de transformation du Groupe, engagé depuis l’entrée d’EEꓘEM Group à son capital en octobre 2024.

Une ambition affirmée : accélérer notre développement sur des expertises stratégiques pour devenir un acteur de référence auprès des institutions financières

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le conseil en transformation digitale aux côtés des grands acteurs de la Banque et de l’Assurance, UTI GROUP poursuit sa dynamique de croissance et enrichit son portefeuille de compétences métiers dans trois domaines clés :

Cash Management

Monétique & Moyens de Paiement

Risques & Conformité

Un rapprochement au service des clients et des collaborateurs

Grâce à cette acquisition, UTI GROUP consolide ses positions sur des segments à forte valeur ajoutée et renforce sa capacité à proposer à ses clients des expertises complémentaires et innovantes.

Cette opération ouvre également de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle pour les collaborateurs, tant en France qu’à l’international, en leur offrant un cadre stimulant et porteur de projets à fort impact.

Une dynamique portée par l’innovation et les partenariats

Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation et d’innovation. UTI GROUP s’appuie sur des partenariats de référence, à l’instar de son alliance avec Lyzi, acteur majeur des solutions de paiement en cryptomonnaie, pour développer de nouveaux usages au service de ses clients et anticiper les évolutions du secteur financier.

Déclaration de la direction

« L’acquisition d’Azzura Conseil constitue une étape structurante dans notre ambition de devenir un acteur de référence du conseil bancaire et assurantiel. Elle illustre la volonté de UTI GROUP d’apporter toujours plus de valeur ajoutée à ses clients et d’offrir à ses collaborateurs des perspectives de carrière riches et diversifiées, en France comme à l’international », déclare Jean-Luc Bernard, Président de UTI GROUP ».

Avec cette opération, UTI GROUP confirme sa place parmi les acteurs de référence du conseil et de la transformation digitale dans le secteur Banque-Assurance.









A propos d’UTI Group …





Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Le groupe s’appuie sur une expertise reconnue en conseil, services et solutions à forte valeur ajoutée. Depuis 2024, UTI GROUP bénéficie du soutien de EEꓘEM Group, actionnaire de référence, pour accélérer son développement en France et à l’international.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2024 a été déposé à l'AMF le 29/04/2025 sous le numéro D.25-0336 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com





Contacts





Jean-Luc BERNARD

Président

Tél. : 01 41 49 05 10

jean-luc.bernard@uti-group.com





Pièce jointe